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Фестиваль электронной музыки "Энергия лета" пройдет в Минске

04.05.2017 17:50 — Разное | Tut.by  
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1 июля в столице состоится шоу «Энергия лета — 2017». Праздник электронной музыки в этом году пройдет на территории парка развлечений «Дримлэнд».


По словам организаторов, четвертый по счету фестиваль «Энергии лета» обещает стать еще более масштабным. Что ждет поклонников electronic dance music в этом году?

Почти целые сутки веселья, три зажигательных танцпола и занимательные локации откроются для участников фестиваля. Здесь пройдет пенная вечеринка и появится возможность покататься на горках.


За музыкальным оформлением будут следить 30 популярных диджеев — это Stadiumx, Bobins, Feel, Magnit & Slider, Going Deeper, Matvey Emerson, Arston и другие.

Билеты уже в продаже. По мере приближения к фестивалю цена на билеты будет расти. Первые 1000 билетов «Стандарт» сейчас можно купить по промоцене: 27,5 рубля.

2 вида билетов:

* «Стандарт» — вход + посещение аквапарка + доступ на все танцполы;

* VIP (ограниченное количество 150 шт.) — отдельная VIP-зона с комфортным расположением и хорошим обзором сцены;

Инфолиния: +375 (33) 377−66−30.

 
 
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