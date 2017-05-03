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Фестиваль электронной музыки "Энергия лета" пройдет в Минске
1 июля в столице состоится шоу «
По словам организаторов, четвертый по счету фестиваль «Энергии лета» обещает стать еще более масштабным. Что ждет поклонников electronic dance music в этом году?
Почти целые сутки веселья, три зажигательных танцпола и занимательные локации откроются для участников фестиваля. Здесь пройдет пенная вечеринка и появится возможность покататься на горках.
За музыкальным оформлением будут следить 30 популярных диджеев — это Stadiumx, Bobins, Feel, Magnit & Slider, Going Deeper, Matvey Emerson, Arston и другие.
Билеты уже в продаже. По мере приближения к фестивалю цена на билеты будет расти. Первые 1000 билетов «Стандарт» сейчас можно купить по промоцене: 27,5 рубля.
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