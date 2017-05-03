1 июля в столице состоится шоу « Энергия лета — 2017 ». Праздник электронной музыки в этом году пройдет на территории парка развлечений «Дримлэнд».





По словам организаторов, четвертый по счету фестиваль «Энергии лета» обещает стать еще более масштабным. Что ждет поклонников electronic dance music в этом году?

Почти целые сутки веселья, три зажигательных танцпола и занимательные локации откроются для участников фестиваля. Здесь пройдет пенная вечеринка и появится возможность покататься на горках.





За музыкальным оформлением будут следить 30 популярных диджеев — это Stadiumx, Bobins, Feel, Magnit & Slider, Going Deeper, Matvey Emerson, Arston и другие.

Билеты уже в продаже. По мере приближения к фестивалю цена на билеты будет расти. Первые 1000 билетов «Стандарт» сейчас можно купить по промоцене: 27,5 рубля.

2 вида билетов: * «Стандарт» — вход + посещение аквапарка + доступ на все танцполы; * VIP (ограниченное количество 150 шт.) — отдельная VIP-зона с комфортным расположением и хорошим обзором сцены; Инфолиния: +375 (33) 377−66−30.