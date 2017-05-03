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Видеофакт: музей мороженого открылся в Минске

04.05.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Музей будет работать три месяца. За это время посетители музея смогут узнать, как выглядело первое кафе-мороженое, открытое в Париже в 1860 году, каким размером был самый большой пломбир в мире, а также какое мороженое больше всего любят белорусы (спойлер — ванильное, а всего каждый житель Беларуси в среднем за год съедает ящик холодного лакомства).

Видеофакт: музей мороженого открылся в Минске
© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев
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"Музеи мороженого есть в разных городах, Нью-Йорке, Дублине, Таллинне, недавно открылся в Лос-Анджелесе. Мы вдохновлялись зарубежным опытом, но также старались не потерять и нашу национальную идентичность", — рассказала куратор Музея мороженого "Белы полюс" Ольга Тишкевич.

Музей мороженого будет работать до 31 июля. Вход для взрослых стоит 5 рублей, для детей — 3 рубля, посетителям мороженое будет вручаться прямо на входе.

 
 
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