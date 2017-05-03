Видеофакт: музей мороженого открылся в Минске

Музей будет работать три месяца. За это время посетители музея смогут узнать, как выглядело первое кафе-мороженое, открытое в Париже в 1860 году, каким размером был самый большой пломбир в мире, а также какое мороженое больше всего любят белорусы (спойлер — ванильное, а всего каждый житель Беларуси в среднем за год съедает ящик холодного лакомства).



© Sputnik/ Елена Васильева, Александр Шурмелев Вы ждали этого с детства: видеорепортаж с завода мороженого

"Музеи мороженого есть в разных городах, Нью-Йорке, Дублине, Таллинне, недавно открылся в Лос-Анджелесе. Мы вдохновлялись зарубежным опытом, но также старались не потерять и нашу национальную идентичность", — рассказала куратор Музея мороженого "Белы полюс" Ольга Тишкевич.

Музей мороженого будет работать до 31 июля. Вход для взрослых стоит 5 рублей, для детей — 3 рубля, посетителям мороженое будет вручаться прямо на входе.