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В Кобрине мужчина украл раритетный самовар и сдал его скупщикам металла
4 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кобринский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении 65-летнего местного жителя уголовное дело по ч.1 ст.205 УК (кража), сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.Мужчина подозревается в том, что в феврале 2017 года в вечернее время суток, повредив навесной замок, тайно похитил самовар на углях из хозяйственной постройки соседа. Антикварную вещь он продал частным скупщикам металла, чтобы купить спиртное. Те, увидев старинное клеймо на самоваре, оставили его у себя, не отдав на вторсырье. Похищенное имущество во время разбирательства обнаружили сотрудники органов внутренних дел.Надписи на латунном корпусе свидетельствуют о том, что прибор для кипячения воды был произведен на московской фабрике Андрея Абрамова в дореволюционный период. Принадлежит антиквариат 65-летнему жителю Бреста - знакомому владельца подсобного помещения, из которого самовар был похищен.В настоящее время раритет возращен законному владельцу. Согласно заключению экспертов, историческую ценность самовар не представляет. Материальный ущерб потерпевший оценил в Br50.Ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления.-0-
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Мужчина подозревается в том, что в феврале 2017 года в вечернее время суток, повредив навесной замок, тайно похитил самовар на углях из хозяйственной постройки...
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