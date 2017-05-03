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В ДТП в Минске пострадал ребенок

04.05.2017 17:37 — Разное | БелТА  
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В ДТП в Минске пострадал ребенок
Фото из архива
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП в Минске пострадал ребенок. Такую информацию сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района столицы Алена Волчек. ДТП произошло 4 мая в 15.30 на ул. Матусевича. "Водитель МАЗ 1988 года рождения ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Данилы Сердича. Со слов водителя, он поворачивал направо на улицу Матусевича на дополнительную секцию светофора при основном красном сигнале. В это время одиннадцатилетний ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, когда проехал зебру. Эти обстоятельства проверяются", - рассказала Алена Волчек. По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция напоминает, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он...

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