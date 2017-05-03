Известны цены на обновленный Skoda Rapid. Базовая версия стоит от 10 400 долларов по курсу

Об обновленной Skoda Rapid AUTO.TUT.BY уже сообщал — «посвежевшую» модель впервые показали на мартовском автошоу в Женеве. А сегодня стали известны российские цены на новинку — машины калужской сборки вскоре появятся и в Беларуси: как и ожидалось, заявленной для Старого света новой бензиновой турбо-«тройки» 1.0 TSI у нас не будет.





С модернизацией основные изменения затронули интерьер и оснащение Rapid. Появились новые дверные накладки, дефлекторы воздуховодов новой формы, в «базе» для лифтбека доступны центральный замок и окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал и ручки дверей. В более богатых комплектациях машины обзавелись светодиодными ходовыми огнями и светодиодными секциями в задних фонарях, стал шире список опций, включающий передние и задние датчики парковки, противотуманки с функцией освещения поворотов и систему автоматического переключения с дальнего света на ближний. Мультимедиа — с укрупненными экранами.





Как и прежде, для Rapid предлагается линейка из трех бензиновых четырехцилиндровых двигателей. Базовым является 1,6-литровый «атмосферник» MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой «механикой». Доступен и 110-сильный вариант этого мотора в паре с МКП или 6-ступенчатым «автоматом». Топовым версиям лифтбека полагается турбомотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом».





Цены с обновлением, как водится, немного подросли. В России за самый простой Rapid теперь просят 10 490 долларов в пересчете по нынешнему курсу, а наиболее ходовая версия Active предлагается от 11 460 долларов.