Скриптонит с новой программой выступит в Минске

23 июня в Prime Hall с новым шоу выступит Скриптонит — один из актуальных русскоязычных рэперов, лирикой которого живут сотни тысяч людей по всему постсоветскому пространству.





Резидент творческого объединения Gazgolder, Скриптонит появился в медиа пространстве в 2013-м: его видео VBVVVCTND буквально взорвало YouTube, собрав более полу миллиона просмотров за несколько дней. Скриптонит стал гостем на совместном альбоме Басты и Смоки Мо, записав с музыкантами два трека «Лед» и «Миллионер из трущоб».

Сингл Скриптонита «Космос», записанный совместно с его коллегой по Gazgolder Дашей Чарушей, мгновенно занял первые места в чартах iTunes, а серия клипов, выпущенных на Gazgolder, набрала несколько миллионов просмотров в интернете.

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Сейчас его рады видеть, как на шоу «Вечерний Ургант», так и на столичных indie-фестивалях. Буквально за пару лет этому молодому артисту удалось превратиться в настоящего трендсеттера русскоязычного хип-хопа.

«Нет сомнений, что уже первым релизом этот человек обеспечил себе страницу-другую в книге об истории жанра, если таковая когда-нибудь будет написана. Да и просто без оглядки на жанры у Скриптонита получился один из самых впечатляющих русскоязычных альбомов уходящего года», — «Афиша Daily».

Сейчас аудитория ждет выхода его второй полноформатной пластинки. А новую концертную программу можно послушать в Минске уже 23 июня в Prime Hall.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: 57.50 — 87.50 рублей. Купить билет