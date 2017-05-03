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Вице-чемпионка мира в эстафете 4х800 м: После смерти родителей стала мамой для сестер
Серебряная медалистка апрельского
— Когда мне было 17, умерла мама. Через полтора года не стало папы. Я тогда отобралась на чемпионат Европы по кроссу. Уезжала на сбор — он был на ногах, вернулась — уже не мог встать… Ничего, я уже справилась с этим. А тогда мы остались втроем — 8-летняя Эва, 14-летняя Маша и я. Поскольку наши бабушки не смогли между собой договориться, я оформила опекунство над сестрами на себя.
— Тяжело…
— Пришлось привыкать быть мамой. Вставала рано, готовила завтрак, вела Эву в школу. Потом первая тренировка — небольшой кросс. Шла за продуктами, убирала, ехала на основную тренировку. Было трудно, хотела бросить легкую атлетику, и бабушка советовала. Она нам очень помогала.
— А на что вы жили?
— Получала за местные сборы, стипендию в университете, пособия на сестер. Подрабатывала в фитнес-центрах инструктором по аэробике.
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