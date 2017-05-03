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Вице-чемпионка мира в эстафете 4х800 м: После смерти родителей стала мамой для сестер

04.05.2017 18:27 — Разное | Tut.by  
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Серебряная медалистка апрельского чемпионата мира в эстафете 4×800 м Дарья Борисевич в беседе с корреспондентом «ПБ» Борисом Тасманом рассказала о сложнейшей жизненной ситуации, в которую попала ее семья.


«Мама» и дочки. Дарья Борисевич с сестрами. Фото с сайта pressball.by

— Когда мне было 17, умерла мама. Через полтора года не стало папы. Я тогда отобралась на чемпионат Европы по кроссу. Уезжала на сбор — он был на ногах, вернулась — уже не мог встать… Ничего, я уже справилась с этим. А тогда мы остались втроем — 8-летняя Эва, 14-летняя Маша и я. Поскольку наши бабушки не смогли между собой договориться, я оформила опекунство над сестрами на себя.

— Тяжело…

— Пришлось привыкать быть мамой. Вставала рано, готовила завтрак, вела Эву в школу. Потом первая тренировка — небольшой кросс. Шла за продуктами, убирала, ехала на основную тренировку. Было трудно, хотела бросить легкую атлетику, и бабушка советовала. Она нам очень помогала.

— А на что вы жили?

— Получала за местные сборы, стипендию в университете, пособия на сестер. Подрабатывала в фитнес-центрах инструктором по аэробике.


Дарья Борисевич. Фото с сайта pressball.by

Видео: Athletics 2

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Серебряная медалистка апрельского чемпионата мира в эстафете 4×800 м Дарья Борисевич в беседе с корреспондентом "ПБ" Борисом Тасманом рассказала о сложнейшей...

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