Не поделили парковку. В Гродно водитель BMW разбил баллонным ключом лобовое стекло VW

В Гродно на парковке мужчина разбил баллонным ключом лобовое стекло в автомобиле. Видео инцидента прислал AUTO.TUT.BY читатель Владимир.

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По словам мужчины, инцидент произошел днем 4 мая на парковке гипермаркета «АЛМИ». После того, как водитель BMW занял парковочное место, на которое претендовал Владимир, началась словесная перепалка. В какой-то момент водитель BMW вышел из автомобиля, достал баллонный ключ и несколько раз ударил по лобовому стеклу.

— Я в шоке от происходящего. Родом из Гродно, сейчас живу в Москве и машина на российских номерах, а ощущение, что неизвестно куда попал. Приехал в родной город! — эмоционально рассказывает Владимир. — На стоянке было очень много свидетелей, я надеюсь, что кто-нибудь поможет найти владельца BMW.

После инцидента водитель BMW не стал занимать место на парковке, к которому так стремился и очень быстро уехал с места происшествия. Владимир просит отозваться свидетелей происшествия.