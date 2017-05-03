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В Минске грузовик сбил 11-летнего ребенка

04.05.2017 18:58 — Разное | Tut.by  
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В ДТП в Минске пострадал ребенок. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Фрунзенского района Алену Волчек сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 4 мая в 15.30 на улице Матусевича. «Водитель МАЗ 1988 года рождения ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Данилы Сердича. Со слов водителя, он поворачивал направо на улицу Матусевича на дополнительную секцию светофора при основном красном сигнале. В это время одиннадцатилетний ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, когда проехал зебру. Эти обстоятельства проверяются», — рассказала Алена Волчек.

По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло 4 мая в 15.30 на улице Матусевича.

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