В Минске грузовик сбил 11-летнего ребенка

В ДТП в Минске пострадал ребенок. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Фрунзенского района Алену Волчек сообщает БЕЛТА .

ДТП произошло 4 мая в 15.30 на улице Матусевича. «Водитель МАЗ 1988 года рождения ехал по проспекту Пушкина со стороны улицы Ольшевского в направлении улицы Данилы Сердича. Со слов водителя, он поворачивал направо на улицу Матусевича на дополнительную секцию светофора при основном красном сигнале. В это время одиннадцатилетний ребенок переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водитель почувствовал удар в заднюю часть автомобиля, когда проехал зебру. Эти обстоятельства проверяются», — рассказала Алена Волчек.

По факту ДТП проводится проверка. Ребенок находится на обследовании в больнице.