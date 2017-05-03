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Вторая за неделю: кадры испытаний ракеты Minuteman III в США

04.05.2017 18:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Испытания прошли накануне. Ракета была запущена с базы Ванденберг и, пролетев более шести тысяч километров, упала в Тихом океане. Первые испытания Minuteman III (Ополченец — Sputnik) состоялись 26 апреля. Тогда боеголовка взорвалась на полигоне, расположенном на атолле Кваджалейн.

Вторая за неделю: кадры испытаний ракеты Minuteman III в США
© YouTube / Информационное агентство БелТА
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Ракета, Minuteman III позволяющая поражать цели на расстоянии 12 тысяч километров, состоит на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века и является единственной межконтинентальной ракетой наземного базирования, состоящей на вооружении в США.

Американские военные располагают 450 такими боеголовками. Предполагается, что они будут состоять на вооружении еще до 2020 года.

 
 
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Обнародованы кадры испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в американском штате Калифорния. Смотрите на видео тестовый запуск боеприпаса.

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