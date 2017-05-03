Вторая за неделю: кадры испытаний ракеты Minuteman III в США

Испытания прошли накануне. Ракета была запущена с базы Ванденберг и, пролетев более шести тысяч километров, упала в Тихом океане. Первые испытания Minuteman III (Ополченец — Sputnik) состоялись 26 апреля . Тогда боеголовка взорвалась на полигоне, расположенном на атолле Кваджалейн.

Ракета, Minuteman III позволяющая поражать цели на расстоянии 12 тысяч километров, состоит на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века и является единственной межконтинентальной ракетой наземного базирования, состоящей на вооружении в США.

Американские военные располагают 450 такими боеголовками. Предполагается, что они будут состоять на вооружении еще до 2020 года.