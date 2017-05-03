Парижские надежды. Чего ждать от сборной Беларуси на чемпионате мира по хоккею

Сборная Беларуси по хоккею готовится принять старт в 81-м чемпионате мира по хоккею. Накануне первого матча с Финляндией SPORT.TUT.BY рассказывает, с чем наша команда подошла к главному турниру года.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

«Задача сборной — бороться за медали. Я и раньше говорил, что нужно ставить высокие цели. Если не намерен выиграть медали, то никогда их и не завоюешь. А если постепенно идешь к цели, то рано или поздно достигнешь ее», — главный тренер сборной Дэйв Льюис в третий раз готовит команду к чемпионату мира, но все еще не теряет оптимизма относительно ее перспектив. Более того, нынешний состав белорусов канадец назвал лучшим из тех, что ему доводилось готовить к мировым первенствам. Так ли это? Для начала следует сравнить, как изменился ростер сборной за этот год.





Самые большие изменения коснулись вратарской линии. Из прошлогодней тройки в обойме остался лишь Кевин Лаланд, ставший, по статистике, худшим голкипером всего чемпионата в России. Игравшие немного увереннее Виталий Коваль и Дмитрий Мильчаков в Париж не едут. Первый уже завершил карьеру, а второй по непонятным причинам попал в немилость к тренерскому штабу и в национальную команду больше не вызывался.

Из-за сотрясения мозга Лаланд пропустил почти весь сезон, сыграв лишь пять полных матчей за минское «Динамо». Еще два раза он подменял Бена Скривенса по ходу встреч. Процент отраженных бросков Кевина при этом составил ниже 90%. В товарищеских матчах перед чемпионатом мира Лаланд здорово выглядел в поединках с равными соперниками, но во встречах со шведами не впечатлил. На данный момент нет сомнений, что именно Кевин будет основным вратарем в первом поединке с Финляндией.

Кевин Лаланд: Больно, когда гимн родной страны играет не в твою честь

Его сменщиками на этом турнире будут Михаил Карнаухов и Виталий Трус. Карнаухов уже давно находится в обойме сборной. Когда Андрей Мезин и Виталий Коваль завершили карьеру, а Дмитрий Мильчаков, Степан Горячевских и Игорь Брикун перешагнули 30-летний рубеж, тренерский штаб сборной начал поиск голкиперов на перспективу. Пока предпочтение отдается Карнаухову, но Михаилу срочно нужно добавить в стабильности. Отличные поединки он чередует с откровенно неудачными, что не позволяет ему получать больше практики в минском «Динамо». Да и в чемпионате Беларуси в число лучших голкиперов, по статистике, Карнаухов не входит. Нынешний чемпионат и следующий сезон могут стать решающими в карьере 23-летнего голкипера. И в случае отсутствия значительного прогресса Дэйв Льюис в будущем может сделать ставку на юных Ивана Кульбакова и Александра Осипкова, уже привлекающихся к тренировкам со сборной.

Что касается Виталия Труса, то вратарь «Немана» выдал феерический сезон. После нескольких лет забвения 29-летний голкипер смог завоевать позицию основного вратаря гродненской команды и помог клубу выиграть чемпионат Беларуси. Статистика Труса в плей-офф просто феноменальна — 96% отраженных бросков. И если Виталий не растерял эту форму, он может стать джокером сборной на последнем рубеже.



Когда Дэйв Льюис говорит о силе нынешнего состава, он в первую очередь вспоминает линию обороны. Защита сборной Беларуси действительно в полном порядке. Евгений Лисовец добился в этом году серьезного прогресса, став одним из лучших защитников «Динамо», в дебютный год закрепился в основном составе «зубров» Кристиан Хенкель, а Владимир Денисов и Роман Граборенко вернулись в национальную сборную после перерыва.

Единственный недостаток этого состава — отсутствие сильного игрока для большинства. В связи с этим особо удивительно решение Дэйва Льюиса не вызывать на сбор Ника Бэйлена. В его отсутствие обязанности блюлайнера, скорее всего, будут выполнять Евгений Лисовец и Роман Граборенко. Есть атакующие навыки и у молодого Павла Воробья, но пока неясно, сколько игрового времени он получит в Париже.





Если в защите все относительно неплохо, то нападение понесло ряд значимых потерь. Алексей Калюжный повесил коньки на гвоздь, Артур Гаврус продолжает страдать от травм, Джефф Платт отказался от приглашения, сославшись на повреждение. Невероятно, но при таком дефиците снайперов Дэйв Льюис по ходу кэмпа отчислил из сборной Андрея Степанова, набравшего в этом сезоне КХЛ более 30 очков, и отлично игравшего за национальную команду на всех последних турнирах.

В нынешней сборной хватает разрушителей, но совсем мало созидающих форвардов. Теперь особая нагрузка ложится на Андрея и Сергея Костицыных — самых квалифицированных снайперов сборной. По ходу подготовки у Дэйва Льюиса были большие претензии к братьям, их даже не включали в заявку на матч со Швецией. Хочется надеяться, что персональные беседы с нападающими, о которых рассказывал Льюис, дадут результат в Париже. Иначе все наши надежды будут связаны с надежностью последних рубежей.

Интересно, что в этом составе рекордно низкое количество натурализованных игроков. Еще на минском чемпионате 11 хоккеистов в ростере сборной Беларуси не были воспитанниками отечественного хоккея. Теперь таких игроков только трое — Шарль Лингле, Кевин Лаланд и Евгений Ковыршин. Причем количество натурализованных россиян упало в девять раз.

Как наши шансы оценивают букмекеры?

Как правило, границей между успешным и неудачным выступлением на чемпионате для сборной Беларуси является ¼ финала. Если команде удается попасть в плей-офф, игра на турнире получает положительную оценку, в противном — неудовлетворительную. Букмекеры считают, что пробиться в восьмерку лучших команд на этом чемпионате нашей сборной будет крайне сложно. Коэффициент на выход в четвертьфинал составляет 4. Белорусам прогнозируют место во второй половине таблицы группы B с 6−7 очками в активе. Приблизительно такие же расклады у Франции и Норвегии. Аналогично перспективы сборной оценивают и читатели TUT.BY.



Фото: Reuters via TUT.BY

В ближайшей игре с Финляндией коэффициент на победу белорусов равен 6,8. Самый вероятный результат — победа финнов с разницей в 2−3 шайбы.

Главными фаворитами чемпионата считаются Канада (2,5), Россия (3,5) и Швеция (4,5). Если вы поставите на белорусов, а подопечные Дэйва Льюиса сотворят суперсенсацию и примерят золотые медали, то ваш выигрыш увеличится в 125 раз.

Лучшим бомбардиром сборной по итогам турнира букмекеры видят Андрея Костицына.

Когда наша сборная проводит свои матчи?

К сожалению для работающих днем болельщиков, пять из семи игр белорусы начнут в 17.15. Встречу с норвежцами — в 13.15. И лишь игра с Францией назначена на 21.15.



Фото: Reuters

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

Полное расписание чемпионата мира

SPORT.TUT.BY проведет мультимедийные онлайн-трансляции всех матчей сборной Беларуси, а также встречи за третье место и финала.