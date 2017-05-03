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Оргкомитет ЧМ по хоккею принес извинения белорусам за обыск в Париже
В адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное письмо с извинениями от руководителя оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже Люка Тардифа в связи с
Организаторы чемпионата мира отметили, что они не могут отвечать за действия полиции, но, несмотря на это, сожалеют о случившемся, приносят свои извинения и постараются сделать все возможное, чтобы белорусская команда быстрее забыла этот инцидент и получила удовольствия от участия в турнире и пребывания в Париже.
Кроме того, как сообщила SPORT.TUT.BY пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел также был на арене, где тренируются подопечные Дэйва Льюиса, и заходил к белорусской команде.
«Интересовался, как дела, извинился со стороны ИИХФ и сказал, что еще будет разбираться в произошедшем», — отметила Евгения Никитина.
Напомним, что 3 мая полиция Франции на железнодорожном вокзале в Париже устроила обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов и врача команды.
В Париж сборная Беларуси прибыла на поезде из Бордо, где провела
После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.
Минске объявили бы бойкот">Рачковский об обыске во Франции: Встреть мы так хоть одну команду, чемпионату мира в Минске объявили бы бойкот
Министерство иностранных дел Беларуси в официальном
Посол Франции в Беларуси Дидье Канес был вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею на вокзале в Париже. Французской стороне
Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.
5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.
В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.
В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.
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В адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное письмо с извинениями от руководителя оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже в связи с инцидентом...
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