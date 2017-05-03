Оргкомитет ЧМ по хоккею принес извинения белорусам за обыск в Париже

В адрес Федерации хоккея Беларуси поступило официальное письмо с извинениями от руководителя оргкомитета чемпионата мира по хоккею в Париже Люка Тардифа в связи с инцидентом на вокзале «Париж Монпарнас», где полицейские учинили обыск сборной Беларуси.



Фото: iihfworlds2016.com

Организаторы чемпионата мира отметили, что они не могут отвечать за действия полиции, но, несмотря на это, сожалеют о случившемся, приносят свои извинения и постараются сделать все возможное, чтобы белорусская команда быстрее забыла этот инцидент и получила удовольствия от участия в турнире и пребывания в Париже.

Кроме того, как сообщила SPORT.TUT.BY пресс-секретарь ФХБ Евгения Никитина, президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазел также был на арене, где тренируются подопечные Дэйва Льюиса, и заходил к белорусской команде.

«Интересовался, как дела, извинился со стороны ИИХФ и сказал, что еще будет разбираться в произошедшем», — отметила Евгения Никитина.

Напомним, что 3 мая полиция Франции на железнодорожном вокзале в Париже устроила обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов и врача команды.

В Париж сборная Беларуси прибыла на поезде из Бордо, где провела товарищеские матчи с хозяевами предстоящего чемпионата мира . По приезде во французскую столицу все пассажиры поезда были отпущены, а багаж главного тренера Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, а также доктора команды тщательно обыскали. Обыску были подвергнуты и нападающие Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

Минске объявили бы бойкот">Рачковский об обыске во Франции: Встреть мы так хоть одну команду, чемпионату мира в Минске объявили бы бойкот

Министерство иностранных дел Беларуси в официальном твиттере сообщило, что посольство во Франции поддерживает контакт со сборной по хоккею. В связи с обыском у французской стороны запрошены объяснения.

Посол Франции в Беларуси Дидье Канес был вызван в Министерство иностранных дел в связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею на вокзале в Париже. Французской стороне заявлен решительный протест в связи с досмотром белорусских спортсменов «в унижающей человеческое достоинство форме».

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

Дэйв Льюис определил окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира по хоккею

Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

В группе «А» в Кельне сыграют сборные России, США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании, Италии.

В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды каждой группы, худшие сборные групп на предварительном этапе утратят прописку в элитном дивизионе.