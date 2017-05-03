185-тонный автопоезд везет в Беларусь огромную емкость для Мозырского НПЗ

В Беларусь везут гигантскую цистерну весом более 100 тонн: сепаратор низкого давления для утилизации серы на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Это рекордная для нашей страны перевозка по совокупности параметров, и прежде всего по длине пути груза. По нашим дорогам емкость проедет 665 километров в пяти областях страны.





Длина цистерны более 23 метров, диаметр — почти 6. При этом автопоезд, который везет емкость от чешского производителя из города Градец Кролове, превышает 35,5 метра в длину, его масса 185 тонн. Движется конструкция на 124 колесах.





Для безопасности транспортировки по всей европейской части маршрута следования машину сопровождают не только дорожные службы и полиция, но и специальные сигнальщики, которые руководят проездом автоколонны в особенно узких местах. По белорусской территории груз будут сопровождать две машины прикрытия, автомобиль ГАИ, автомобиль электросетей и представители компании-перевозчика. Для проезда спецтранспорта приходится отключать ЛЭП и даже срезать провода линий электропередачи. На проработку и согласование маршрута доставки груза ушло более четырех месяцев.

TUT.BY встретит и проведет автоколонну по белорусской территории, вы сможете увидеть часть пути в прямом эфире, а также видео и фото 360 градусов о том, как гигантская цистерна едет по нашим дорогам.