Выбираем детскую кроватку



После появления маленького человечка в семье важно позаботиться о месте его сна. Колыбелька новорожденного ребёнка должна отвечать ряду требований: быть экологичной, удобной, безопасной. Но какую купить детскую кроватку ? Узнаем ответы на часто задаваемые вопросы по этой теме.

Какой должна быть кроватка для новорожденного?





Прежде чем купить детскую кроватку новорожденному, стоит узнать, каких видов они бывают. Различают варианты по конструкционным особенностям, дизайну, размерам, материалу изготовления. По первому признаку встречаются классические модели кроваток, трансформеры, качалки, люльки, маятники. Дизайн бывает традиционным, уникальным, с добавлением всевозможных дополнительных аксессуаров или без них. По размерам в продаже имеются варианты для самых маленьких, деток постарше, универсальные (которые «растут» вместе с малышом). Материал, из которого производятся кроватки, - это натуральное дерево, ДСП, пластик, лоза, металл. На вопрос о том, какую купить детскую кроватку для конкретного малыша, можно ответить только с учётом индивидуальных особенностей. Обращайте внимание на размеры помещения, возможности размещения мебели, дизайн, наличие полки или комода, дополнительные аксессуары, матрас.

Какие размеры должны быть у детской кроватки?





Совсем недавно все детские кроватки изготавливались по определённым ГОСТам, существовали стандартные типоразмеры. Но всё изменилось – варианты есть. Это позволяет купить мебель, которая будет точно соответствовать предъявляемым к ней требованиям. Среди наиболее часто встречающихся размеров (длина / ширина) можно выделить следующие: 97х55 - до полугода; 120х60, 125х65 и 128х68 - для грудничков / малышей не старше трёх-четырёх лет; 140х70, 170х60 (трансформеры) – могут использоваться для школьников / подростков. Говоря о глубине спального места, следует отметить, что большая часть конструкций предусматривает регулировку этого параметра (в пределах 80 сантиметров).

Купить детскую кроватку нужного размера не сложно. Нужно ориентироваться на практичность, эстетичность, функциональность мебели.

Как выбрать матрас?





Перед тем, как купить детскую кроватку, нужно подумать, каким должен быть матрас. Этот момент важен, так как маленький человечек нуждается в безопасности, защите, максимальном комфорте. Его несформировавшиеся косточки нуждаются в поддержке, а, так как большая часть его жизни проходит во сне, матрас должен быть удобным и полезным. Каким требования предъявляют к этому предмету?

жёсткость (никаких перин);

натуральность / экологичность (наполнители – это важно и необходимо). Матрас может быть наполнен кокосовой койрой, плотно набитой соломой, соком дерева гевеи, струттофайбером или жёстким поролоном, используемым при изготовлении ортопедических матрасов. Пружинные образцы не подходят малышу;

размер (матрас должен идеально располагаться в кроватке, что важно для безопасности подрастающего малыша, который скоро научится переворачиваться, садится, ползать и вставать);

ровная поверхность.

Как повесить балдахин в кроватку?





Балдахин - красивый аксессуар и функциональный атрибут детской кроватки. Он помогает обезопасить малыша от сквозняка, пыли, нападок комаров, других насекомых. В условиях закрытости малыш чувствует себя комфортно, может спокойно спать.

Сшить балдахин можно самостоятельно, но существует много готовых вариантов. Выбрать идеальный для конкретного спального места не составит труда. Способы крепления балдахина разные, выбор конкретного зависит от следующих факторов: наличия свободного места, дизайна кроватки, интерьерных особенностей, функциональности, мобильности. Крепления балдахина могут быть: настенными, кроватными, потолочными, напольными.

Крепление к корпусу мебели создаёт впечатление единой конструкции, полог закрепляется на специальном кронштейне у изголовья либо на боковой перекладине. Для лучшего распределения балдахина по площади спального места идеальным вариантом будет расположение его на длинной стороне. Соберите штатив, закрепите «шторку» на кулиски, продев в них усики петли из проволоки и наденьте всю конструкцию на держатель.

Крепление к потолку. Удобно в случаях, когда вы не собираетесь двигать кроватку: имеется нужное для этого пространство. Расположение балдахина над головой – идеальное решение: практично, очень удобно и красиво.

Крепление к полу удобно ввиду его мобильности, настенные варианты позволяют приспособить балдахин любого размера и длины.

Маятник для детской кроватки: что это, и какой лучше?





Если вы помните, нас всегда качала мама. Это важно для любого малыша, так как внутриутробное состояние приблизительно также «катало» его, успокаивая и обеспечивая чувством безопасности. Качание на руках – это далеко не лучший вариант, так как ребёнок быстро привыкает к подобному благу, требуя его постоянно. А руки не всегда бывают свободны. Что же делать? Вариант есть: это колыбель или кроватка с маятниковым механизмом. Второй вариант является идеальным решением, так как подходит не только для грудничка до полугода-года, но и уже состоявшегося непоседы. Что представляет собой маятник?

Система качения, может быть продольной (вперёд-назад), поперечной (вправо-влево), которая является единой конструкцией с кроваткой, - это «маятник». Она может использоваться тогда, когда это необходимо, а в другие случаи механизм фиксируется и становится неподвижным.

Поперечный маятник удобен тем, что ребёнок сам может раскачиваться вовремя его переворачивания с боку на бок, этот вариант идеален для малышей трех месяцев и старше. Продольный вариант воспроизводит те же движения, что делает взрослый человек при укачивании младенца, поэтому является более привычным для него. Выбирайте маятниковый механизм по своему усмотрению.

Куда лучше поставить детскую кроватку?





Когда вы уже купили детскую кроватку, необходимо задуматься о месторасположении. Место для детского места сна может располагаться в комнате родителей или отдельно – это зависит от самого малыша и методов воспитания, которые выбирают родители. При размещении кроватки в комнате со взрослыми следует располагать её в зоне доступности (протянутой руки у постели). Если вашим решением стало отдельное пребывание, тогда позаботьтесь о следующих моментах:

отопительные приборы должны располагаться подальше;

электрические (телевизор, компьютер) желательно убрать из комнаты, в которой спит малыш;

помещение следует проветривать;

у места для сна малыша не должны располагаться «пылесборники» (мягкие игрушки, ковры);

освещение должно быть достаточным, но неярким;

не ставьте кроватку у окон и на сквозняке.

Какой вес выдерживает кроватка для ребёнка?





О том, до какого возраста ребёнку рекомендуется спать в кроватке, и о максимально допустимых на неё нагрузках, должно быть указано на изделии. Несущая конструкция каждой мебели имеет свои предельные возможности. Поэтому внимательно изучайте инструкцию, следуйте правилам по эксплуатации. Учитывая вес, нагружаемый на мебель, не забывайте о матрасе и дополнительных аксессуарах.

До какого возраста спят в детской кроватке?





Первым аспектом того, да какого возраста малыш может спать в своём спальном месте, является размер. Кроватка изначально куплена малышу до года - спать он может там не намного дольше, так как очень скоро его ножки начнут упираться в борта мебели. Это станет поводом смены его ночного места обитания.

Другой ситуацией, которая способствует сменой кровати, является нежелание ребёнка спать за высокими бортами, когда он постоянно пытается вылезти наружу. Это может быть небезопасным, поэтому следует задуматься о снятии стенок либо замене кроватки на более взрослую.

Если приобретается кроватка-трансформер, размеры и функциональность которой позволяют «расти» вместе с подрастающим ребёнком, можно не менять место для сна. В нём предусмотрено всё, чтобы обеспечить комфорт грудничка, непоседы, школьника и подростка.

Ещё одна причина смены постели беспокойство ребёнка, из-за которого родителям ничего не остаётся, как уложить чадо рядом с собой. Чтобы этого не происходило - пусть ваш малыш сладко спит в уютной детской кроватке.

Итак, какую детскую кроватку купить? На этот вопрос вы теперь можете ответить сами. Ориентируйтесь на функциональность, практичность, безопасность и спокойствие вашего чада. Здоровья вам и вашему малышу!

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