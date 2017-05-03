Учительница из Витебска Анна в минувшее воскресенье, как и многие ее коллеги из других школ, по просьбе руководства анкетировала безработных горожан. «В свой единственный выходной пришлось рано вставать и с десяти утра до двух дня ходить по квартирам», — рассказывает женщина. В Витебском облисполкоме объяснили: так выполняли поручение президента выверить списки тунеядцев. Аналогичные опросы раньше проводили могилевские учителя.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«По квартирам ходили на своих уроках, на „форточках“ и после работы»

По словам учительницы Анны, их школе достался список, в котором было почти 1000 тунеядцев.

— Понятно, что такую работу надо распределить на многих учителей. В моем списке было более 100 квартир. Я должна была задавать вопросы в духе: «Работаете ли вы? Если нет, то почему?».

Задание педагогам раздали 29 апреля. Кто-то успел сделать обход в этот же день после работы, но большинство, в том числе и Анна, смогли выполнить поручение только 30 апреля, в воскресенье.

— В свой единственный выходной пришлось рано вставать и с десяти утра до двух дня ходить по квартирам. Около половины людей из списка не открыло дверь. Не все охотно отвечали на вопросы. Ну и мы не допрашивали: если человек не отвечает, мы так и записывали. Но этого почти не было.

Когда учителя звонили в квартиры, то говорили, что проводят анкетирование по поручению администрации района.

— Большая часть указанных в списке витебчан действительно оказывались безработными, но многие из них и так стояли на учете в службе занятости, — говорит Анна.

Еще одна учительница из Витебска Алина рассказывает, что уточнить списки безработных их тоже попросили 29 апреля: неофициально, между уроками на перемене.

— Мне поручили обойти около 35 квартир в одном доме, другим давали и побольше. Сколько пришлось квартир на школу, не знаю, но судя по стопке бумаг, много.

Алина объясняет: так как сдать списки нужно было срочно, в тот же день или на следующее утро, то по квартирам учителя «ходили на своих уроках, „форточках“ и после работы».

— Лично я успела все сделать за полтора часа, так как половина людей мне просто не открыли двери. Не знаю, были они дома или нет. Погода в субботу стояла хорошая, поэтому многие могли уехать на дачи. Среди тех, кто открыл двери, встречались и неработающие, и те, кто уже нашел работу. Были и те, кто через несколько месяцев уходит на пенсию. Тем, кто не трудоустроен, я предлагала адрес, по которому они могут обратиться за помощью. Но почти все сказали, что не один раз туда ходили и с работой им не помогли.

Почти все безработные в списке молодой учительницы — мужчины. Девушка признается, что одной ходить по квартирам было страшно.

— Поэтому ходила со своим парнем. Другие молодые учительницы рассказывали, что им попадались такие квартиры, где мужчины не давали «интервью», пока девушки не зайдут в квартиру и не закроют за собой дверь. Но те, с кем общалась я, были доброжелательны. Немного хамства услышала только в одной квартире.

За дополнительную работу учителя планируют взять отгул.

«Было поручение президента дойти до каждого»



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Ирина Матвеева объяснила, почему уточнялись списки безработных:

— Было поручение президента 9 марта, сказано: дойти до каждого. Доходили различными способами, но обязательно законными. К людям либо приходили, либо писали, либо звонили. Оперативные группы были созданы в каждом районе и городе по Витебской области, — уточнила Ирина Матвеева.

По ее словам, кто войдет в состав таких групп, решали самостоятельно в городских и районных исполкомах.

— Надо обойти 80 тысяч человек. Нужно было выяснить, где эти люди находятся и чем занимаются, работали они или нет. Все это можно выяснить, только лично с ними пообщавшись.

Напомним, ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила , что до 1 мая были трудоустроены все белорусы, которые хотели найти работу.

— Мы дошли до каждого человека, — подчеркнула министр.