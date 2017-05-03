Смертельная авария произошла в ночь на 4 мая, в 23.40, вблизи деревни Большие Белевичи Могилевского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 31-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Тишовка — Семукачи. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.