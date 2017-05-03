ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Могилевом "жигули" вылетели в кювет и врезались в дерево: водитель погиб

04.05.2017 16:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельная авария произошла в ночь на 4 мая, в 23.40, вблизи деревни Большие Белевичи Могилевского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Фото: ГАИ УВД Могилевского облисполкома

По предварительной информации, 31-летний водитель «жигулей» ехал по трассе Тишовка — Семукачи. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в ночь на 4 мая, в 23.40, вблизи деревни Большие Белевичи

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Джонни Депп и Пенелопа Крус: в Сеть попал первый кадр новой экранизации детектива Агаты Кристи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика