Гандболисты сборной Беларуси крупно обыграли бронзовых призеров ЧМ-2015 в квалификации Евро-2018

Гандболисты сборной Беларуси одержали крупную победу над командой Польши в первом из двух майских поединков квалификации чемпионата Европы - 2018. Во Дворце спорта «Уручье» парни Юрия Шевцова с разницей в 9 мячей одолели бронзовых медалистов ЧМ-2015.



Фото: Прессбол

Беларусь — Польша — 32:23 (15:10)

4 мая. Минск. Дворец спорта «Уручье».

Судьи: Вайдас Мажейка, Миндаугас Гателис (оба — Литва).

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш (4), Бабичев, Пуховский (4), Рутенко (4), Шилович (2), Юринок (4), Баранов (1), Карвацкий, Подшивалов (1), Королек (7), Титов, Кулак (1), Гайдученко (4).

Польша: Мальхер, Моравски; Дачко (2), Лиевски (4), Лыжва, Яхлевски (3), Краевски (5), Белецки, Кус, Юрецки (2), Сыпшак (1), Морыто, Дашек (1), Пшибыльски, Пачковски (4), Храпковски (1).

Уже по итогам первого тайма белорусы создали задел в 5 голов, совершив впечатляющий рывок 7:1.

А к конце первой десятиминутки второго тайма в немалой степени благодаря надежности голкипера Ивана Мацкевича белорусы увеличили перевес до 9 мячей (21:12).

Максимум, что позволили хозяева полякам в оставшееся время матча, — это подобраться на дистанцию 7 мячей. Сами же порой отрывались в счете на 10−11 голов и уверенно довели игру до крупной победы.

Теперь 7 мая в Плоцке сборная Польши примет белорусов с ответным визитом.

А сегодня вечером в нашей 2-й квалификационной группе состоится матч Румыния — Сербия.

В предыдущих матчах квалификации Евро-2018 сборная Беларуси уступила дома Румынии — 23:26 и обыграла в гостях Сербию — 36:27.

Положение команд в группе 2

1. Беларусь — 4 очка (3 матча; разница мячей 91−76)

2. Румыния — 4 (2; 54−46)

3. Сербия — 2 (2; 64−68)

4. Польша — 0 (3; 78−97).

До финиша группового отборочного этапа Беларусь сыграет в гостях у Польши (7 мая), дома — с Румынией (15 июня) и Сербией (18 июня).

В финальный турнир ЧЕ-2018 выйдут по две сильнейшие сборные из 7 отборочных групп. Еще один пропуск достанется лучшей команде из занявших третьи места в своих группах.

Квалификация Евро-2018 по июнь 2017-го.

Освобождена от отбора лишь хозяйка ЧЕ-2018 сборная Хорватии.

Белорусские гандболисты четырежды пробивались на чемпионаты Европы:

1994 — 8-е место

2008 — 15-е место

2014 — 12-е место

2016 — 10-е место.