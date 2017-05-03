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Джонни Депп и Пенелопа Крус: в Сеть попал первый кадр новой экранизации детектива Агаты Кристи
Издание Entertainment Weekly обнародовало в официальном Twitter-аккаунте первый кадр с героями новой экранизации детектива Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». На снимке запечатлены Джонни Депп, Мишель Пфайффер и Пенелопа Крус, сообщает
В том числе фигурирует на снимке молодая актриса Дэйзи Ридли, которая прославилась после роли в «Звездных войнах».
Попали в кадр также Джуди Денч, Оливия Колман, Уиллем Дефо, Дерек Джекоби, Лесли Одом-младший, Джош Гэд.
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На снимке запечатлены Джонни Депп, Мишель Пфайффер и Пенелопа Крус.
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