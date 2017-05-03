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"Большой городской пикник" пройдет в Могилеве 27 мая

04.05.2017 15:44 — Разное | Tut.by  
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Дату третьего по счету «Большого городского пикника» определили в Могилеве. 27 мая набережная Днепра в районе городского пляжа с 13.00 до 20.00 станет площадкой для веселого отдыха с семьей, друзьями. Праздник традиционно будет зоной, свободной от курения и алкоголя, отмечают организаторы.


«Большой городской пикник», 2015 год. Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— Два прошлых «Пикника» прошли замечательно и позитивно. Мы, горожане, показали самим себе, что можем организовывать интересные мероприятия. В этом году не будем сбавлять обороты и постараемся сделать праздник еще ярче и разнообразнее, — сказал руководитель Центра городских инициатив, который организует мероприятие третий год подряд, Юрий Стукалов.

В программе «Пикника-2017» запланированы музыка, игры, а также «Культурная барахолка», на которой можно продать или просто отдать ненужные вещи. Правила участия в барахолке — тут.

Организация объявила набор волонтеров, которые помогут провести праздник, а также получить организационный опыт, познакомиться с интересными людьми. Центр городских инициатив просит откликнуться также всех заинтересованных партнеров и возможных спонсоров, которые хотят стать частью большого городского праздника. Анкету для участников нужно заполнить тут.

Могилевчане могут также внести предложения и пожелания о том, каким, на их взгляд, должен быть «Большой городской пикник», и выслать их на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.

По традиции определили официальный хештег пикника — #mpic17 — для поиска публикаций по теме в соцсетях.

А так прошел первый «Большой городской пикник» в Могилеве

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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В программе запланированы музыка, спортивные развлечения и культурная барахолка.

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