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"Большой городской пикник" пройдет в Могилеве 27 мая
Дату третьего по счету «Большого городского пикника» определили в Могилеве. 27 мая набережная Днепра в районе городского пляжа с 13.00 до 20.00 станет площадкой для веселого отдыха с семьей, друзьями. Праздник традиционно будет зоной, свободной от курения и алкоголя, отмечают организаторы.
— Два прошлых «Пикника» прошли замечательно и позитивно. Мы, горожане, показали самим себе, что можем организовывать интересные мероприятия. В этом году не будем сбавлять обороты и постараемся сделать праздник еще ярче и разнообразнее, — сказал руководитель Центра городских инициатив, который организует мероприятие третий год подряд, Юрий Стукалов.
В программе «Пикника-2017» запланированы музыка, игры, а также «
Организация объявила набор волонтеров, которые помогут провести праздник, а также получить организационный опыт, познакомиться с интересными людьми. Центр городских инициатив просит откликнуться также всех заинтересованных партнеров и возможных спонсоров, которые хотят стать частью большого городского праздника. Анкету для участников нужно
Могилевчане могут также внести предложения и пожелания о том, каким, на их взгляд, должен быть «Большой городской пикник», и выслать их на электронный адрес cgimogilev@gmail.com.
По традиции определили официальный хештег пикника — #mpic17 — для поиска публикаций по теме в соцсетях.
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В программе запланированы музыка, спортивные развлечения и культурная барахолка.
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