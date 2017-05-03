Плановое ослабление российского рубля грозит девальвацией белорусского на 10-13%





Девальвация российского рубля, возможность которой сейчас обсуждается, может привести к обесцениванию белорусской национальной валюты. Но это вряд ли приведет к серьезным шокам в экономике.

Девальвация российского рубля в обозримом будущем вполне вероятна

Планы Москвы по поводу ослабления российского рубля на сегодняшний день не вполне ясны. В конце апреля Владимир Путин сделал на эту тему ряд заявлений, из которых, однако, неясно, какое будет принято решение. Он отметил, что это тонкая сфера, где нужно действовать аккуратно, поскольк здесь затрагиваются «разнонаправленные интересы всех участников экономических процессов». По словам российского президента, в сильном рубле заинтересован бизнес, который занимается инвестиционным импортом, и граждане, которые приобретают импортные товары. При этом экспортеры и сырьевые компании не заинтересованы в чрезмерном укреплении российского рубля, пишет Thinktanks.by .

По мнению заместителя директора Исследовательского центра ИПМ Ирины Точицкой, девальвация российского рубля является вполне вероятным вариантом развития событий: «Россия уже не раз делала такие заявления. И экономические прогнозы и бюджет на этот год строятся исходя из более слабого рубля».

Девальвация российского рубля на 1% приводит к обесцениванию белорусского рубля на 0.65%

Как показывает опыт, колебания курса российского рубля неизменно сказываются на курсе белорусского рубля. «Сегодня российский рубль составляет 0.5 корзины валют, поэтому влияние его на белорусский рубль несомненно. Зависимость курса не прямая, то есть колебания происходят не один к одному, но эффект переноса есть», - сказала Ирина Точицкая.

Эксперты Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась и Глеб Шиманович не так давно провели исследование, где рассчитывалось влияние внешних шоков на экономику Беларуси. «Изменения в курсе российского рубля также оказывают влияние на макроэкономическую ситуацию в Беларуси. Согласно полученным результатам, шок обесценивания российского рубля на 7.7% (одно стандартное отклонение) ведет в краткосрочном периоде к снижению курса белорусского рубля на 5%», - говорится в исследовании. Другими словами, обесценивание российского рубля на 1% приводит к снижению курса белорусского рубля на 0.65%.

Впрочем, во многом реакция белорусского рубля на колебания российского зависит от того, в каких условиях это происходит. Например, как напомнила Ирина Точицкая, в конце 2014 года произошла резкая девальвация российского рубля, в то время как белорусский рубль был сильно переоценен. Из-за этого, а также из-за воздействия психологических факторов, тогда произошел резкий обвал белорусской национальной валюты. Сегодня повторение такого сценария крайне маловероятно.

«Сейчас ситуация совершенно другого порядка. Россия планирует ослабить рубль на 15-20% в течение года, что может вызвать, исходя из расчетов, девальвацию белорусского рубля на 10-13%. Влияние будет зависеть от того, какая будет проводиться политика. Россия собирается плавно ослабить рубль через покупку Центральным банком валюты на российском рынке. Это означает, что у нас тоже будет постепенная девальвация», - сказала Ирина Точицкая.

По ее словам, возможную девальвацию вряд ли может усугубить реакция населения: несколько месяцев назад белорусский рубль опускался до 2.1 рубля за доллар, и это не вызвало ажиотажа, очередей в обменных пунктах не было. Что касается предприятий, то для них, по мнению Ирины Точицкой, важна не столько стоимость национальной валюты, сколько предсказуемость ситуации. «Если девальвация будет плавной и прогнозируемой, она не окажет негативного влияния на экономику», - считает эксперт.