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В каких районах больше 1000 безработных, а в каких - несколько десятков
На 1 апреля нетрудоустроенными
Самым безработным районом на начало апреля
Вторую строчку по уровню безработицы на начало апреля занял Лидский район — 1,7% (на 1 мая этот показатель
В топ-10 самых безработных районов оказались 4 из Минской области, по два — из Витебской и Гомельской, по одному — из Брестской и Гродненской.
По числу безработных на 1 апреля также лидировал Молодечненский район (1186 человек), на втором месте был Оршанский (1044), а на третьем — Борисовский (1038).
Больше всего «работящих» районов в Минской и Гродненской областях
Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля был в Минском районе — 0,2% к экономически активному населению. Второе место по этому показателю занимали Миорский и Шкловский районы — по 0,3%.
При этом меньше всего нетрудоустроенных было в Хотимском (20 человек), Берестовицком (27) и Миорском (29) районах.
Заметнее всего число безработных за март выросло в Дубровенском (+30,8%), Климовичском (+27,6%), Жабинковском (+27,4%), Любанском (+25,5%) и Ушачском (+25%) районах. В числе лидеров по этому показателю также держится Клецкий район (+21%), в котором предприятиям
Заметнее всего число официальных нетрудоустроенных за март уменьшилось в Кличевском (-36,6%), Чаусском (-31,1%) и Слонимском (-30,1%) районах.
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FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и "работящих" районов.
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