В каких районах больше 1000 безработных, а в каких - несколько десятков

На 1 апреля нетрудоустроенными были 43,4 тысячи белорусов. Уровень зарегистрированной безработицы составлял 1% к экономически активному населению. Но в некоторых районах этот показатель был заметно выше, чем в среднем по стране. FINANCE.TUT.BY составил топ-10 самых безработных и «работящих» районов.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самым безработным районом на начало апреля по-прежнему был Молодечненский (2% к экономически активному населению). И хотя всем белорусам, которые хотели трудоустроиться, по словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, к 1 мая нашли рабочие места, уровень безработицы в Молодечненском районе за апрель сократился незначительно и на начало мая составил 1,98% к экономически активному населению.

Вторую строчку по уровню безработицы на начало апреля занял Лидский район — 1,7% (на 1 мая этот показатель составил 1,5%), а третью — Оршанский (1,6%).

В топ-10 самых безработных районов оказались 4 из Минской области, по два — из Витебской и Гомельской, по одному — из Брестской и Гродненской.

По числу безработных на 1 апреля также лидировал Молодечненский район (1186 человек), на втором месте был Оршанский (1044), а на третьем — Борисовский (1038).

Топ-10 самых безработных районов на начало апреля район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Молодечненский 2 1186 Лидский 1,7 1013 Оршанский 1,6 1044 Слуцкий 1,6 648 Любанский 1,6 207 Копыльский 1,5 192 Буда-Кошелевский 1,5 191 Малоритский 1,5 147 Хойникский 1,5 122 Полоцкий 1,4 644

Больше всего «работящих» районов в Минской и Гродненской областях

Ниже всего уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля был в Минском районе — 0,2% к экономически активному населению. Второе место по этому показателю занимали Миорский и Шкловский районы — по 0,3%.

При этом меньше всего нетрудоустроенных было в Хотимском (20 человек), Берестовицком (27) и Миорском (29) районах.

Топ-10 самых "работящих" районов на начало апреля район уровень зарегистрированной безработицы, в % число безработных, человек Минский 0,2 330 Миорский 0,3 29 Шкловский 0,3 48 Берестовицкий 0,4 27 Чаусский 0,4 31 Стародорожский 0,4 36 Островецкий 0,4 43 Могилевский 0,4 82 Хотимский 0,5 20 Лиозненский 0,5 33

Заметнее всего число безработных за март выросло в Дубровенском (+30,8%), Климовичском (+27,6%), Жабинковском (+27,4%), Любанском (+25,5%) и Ушачском (+25%) районах. В числе лидеров по этому показателю также держится Клецкий район (+21%), в котором предприятиям запретили увольнять сотрудников без согласия райисполкома.

Заметнее всего число официальных нетрудоустроенных за март уменьшилось в Кличевском (-36,6%), Чаусском (-31,1%) и Слонимском (-30,1%) районах.