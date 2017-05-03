В Минске пьяный мужчина снял зеркала с семи автомобилей

В Минске задержали 38-летнего мужчину, который на одном из столичных рынков пытался реализовать похищенные автомобильные зеркала. Об этом сообщила официальный представитель Центрального РУВД Татьяна Обозная.





В ходе проверки милиционеры выяснили, что накануне мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой из бара. По пути во дворах жилых домов он снял с семи припаркованных машин боковые зеркала, а утром направился на один из столичных рынков, где его и задержали в момент реализации похищенного.





Мужчина нигде не работает, ранее неоднократно судим за совершение грабежей, а также хулиганство.

РОСК за совершение кражи возбудил в отношении задержанного уголовное дело по ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.