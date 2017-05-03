В среду, 3 мая, завершился 29-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги. Представляем наиболее важные результаты состоявшихся игр.



Фото: МФК "Столица"

ВРЗ оказался сильнее «Столицы»

В главном противостоянии тура в Гомеле сошлись лицом к лицу «Столица» и ВРЗ. «Айтишники» на тот момент опережали своих конкурентов на 5 баллов, практически лишая гомельчан шансов на первое место. Однако для ВРЗ матч был принципиальным: в родных стенах очень хотелось поквитаться с противником за декабрьское крупное поражение в Минске (1:4).

В итоге команды бодро начали встречу, играя, однако, с оглядкой на собственные ворота. Взрыв произошел в концовке первого тайма, когда ВРЗ за три минуты забил в ворота минчан дважды (Шамли и Гончаров). Тем не менее, «столичники» не растерялись и соорудили не менее достойный ответ: сначала на 19-й минуте своего шанса не упустил Бето, а спустя всего минуту мяч после прострела Горбенко попал в руку защитника хозяев. Удар с точки хладнокровно реализовал все тот же Бето.

Во втором тайме перетягивание каната продолжилось. При равной игре моменты имели и те, и другие. В концовке встречи инициативой больше владели «вагоноремонтники», и удача улыбнулась им: в размашистой атаке на последней минуте матча решающий мяч забил Гончаров.

Итоговая победа со счетом 3:2 позволила ВРЗ приблизиться к «Столице» на расстояние двух очков, при этом «вагоноремонтники» точно гарантировали себе второе место. Теперь гомельчанам нужно уповать на то, что в последнем туре «Столица» проиграет дома «Охране-Динамо», а они сами в Бресте окажутся сильнее «Аматара».

«Лидсельмаш» занимает третью позицию, а БЧ ждет последнего тура

«Лидсельмаш» дома весь первый тайм мучился с БЧ (1:1), однако после перерыва дела у лидчан пошли лучше, и они смогли сломить сопротивление «железнодорожников» (6:1).

По итогам этого противостояния можно сказать, что в турнирной таблице «Лидсельмаш» уже точно будет третьим: остался всего один тур, и отставание от ВРЗ (4 балла) ликвидировать уже невозможно. У идущего пятым МАПИДа на 4 балла меньше. В последнем туре прошлогодний чемпион сыграет именно с «домостроителями», однако даже проигрыш в этом матче не изменит их итогового места (а вот МАПИД, кстати, рискует опуститься на две позиции).

В свою очередь, БЧ поражением от «Лидсельмаша» значительно усложнил себе задачу по сохранению путевки в плей-офф. Дело в том, что «Гранит» дома в фееричном поединке (9:6) оставил не у дел «УВД-Динамо» и теперь отстает от «железнодорожников» всего на три балла.

В последнем туре «гладкого» чемпионата именно «Гранит» и БЧ в очном поединке будут решать, кто из них продолжит борьбу на второй стадии турнира.

А также:

«Аматар» на выезде разгромил ЦКК со счетом 5:1. По итогам 29-го тура брестчане сравнялись по очкам с «АК Южный» (по 19 баллов).

«Форте» оказался сильнее «Динамо-БНТУ» — 6:4. «Студенты» уже точно будут предпоследними в итоговой турнирной таблице.

«Витэн» взял три балла в матче с минской «Охраной-Динамо» (4:2) и продолжает располагаться на шестой позиции.

«Борисов-900» в родных стенах проиграл «Дорожнику» со счетом 3:5.

МАПИД разгромил «АК Южный» (5:2). Теперь «домостроителей» ожидает крайне интересная концовка чемпионата: в последнем туре они сыграют с «Лидсельмашем», и в случае проигрыша есть вероятность того, что именно лидчане станут их соперниками в четвертьфинале плей-офф.

29-й тур

1 мая

ЦКК (Светлогорск) 1−5 «Аматар» (Брест)

3 мая

«Форте» (Могилев) 6−4 «Динамо-БНТУ» (Минск)

«Охрана-Динамо» (Минск) 2−4 «Витэн» (Орша)

ВРЗ (Гомель) 3−2 «Столица» (Минск)

«Гранит» (Микашевичи) 9−6 «УВД-Динамо» (Гродно)

«Лидсельмаш» (Лида) 6−1 БЧ (Гомель)

«Борисов-900» (Борисов) 3−5 «Дорожник» (Минск)

«АК Южный» (Гомельская область) 2−5 МАПИД (Минск).