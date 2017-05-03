﻿ реактивный истребитель "взорвал" асфальт при взлете. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

реактивный истребитель "взорвал" асфальт при взлете

04.05.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Великобритании реактивный истребитель De Havilland DH.100 Vampire нанес серьезный ущерб покрытию взлетной полосы аэропорта Вулвергемптон, пишет Popular Mechanics.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Проблемы начались сразу после того, как истребитель стал выруливать на взлет. Даже работа двигателя на небольшой мощности заставила по кускам отваливаться покрытие взлетно-посадочной полосы.

После того как пилот повысил мощность до взлетной, большие куски асфальта просто взмыли в воздух. На видео разрушение покрытия можно наблюдать на временной отметке 1.07.

На сайте самолета Vampire WZ507 говорится, что машина не получила ни царапины. Позже самолет приземлился на том же аэродроме, но на другой взлетно-посадочной полосе.

Свой первый полет британский истребитель марки De Havilland DH.100 Vampire совершил еще в 1943 году. Всего было выпущено около 4400 машин двадцати модификаций.

Видео: истребитель Су-27 совершил опасный маневр над головами людей

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Даже работа двигателя на небольшой мощности заставила по кускам отваливаться покрытие взлетно-посадочной полосы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассчитывает получить от "Великого камня" приток валюты в размере 50 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика