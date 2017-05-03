|
В ЕАЭС намерены уменьшить сумму беспошлинного ввоза товаров до 500 евро
04.05.2017 21:34 — Разное | Ежедневник
Максимальная стоимость товаров, ввозимых без пошлины физическими лицами наземным транспортом для личного пользования снизится в три раза — с евро 1500 до евро 500.
Это будет происходить постепенно — вплоть до 2021 года, говорится в документах ЕАЭС, сообщает
Максимальная стоимость товаров, которые можно будет ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для личного пользования снизится с €1500 до €500. Об этом говорится в проекте документа Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максимальная стоимость товаров, ввозимых без пошлины физическими лицами наземным транспортом для личного пользования снизится в три раза — с евро 1500 до евро 500.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии