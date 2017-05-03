Стали известны соперники Беларуси и России в борьбе за проведение гандбольного Евро-2022

Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) обнародовала списки претендентов на право проведения предстоящих континентальных форумов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оппонентами Беларуси и России, которые претендуют на совместное проведение мужского чемпионата Европы 2022 года, будут еще три коллективные заявки:

Бельгия, Испания, Франция;

Чехия, Венгрия, Словакия;

Дания, Германия, Швейцария.

В одиночку намерены принять этот турнир Литва и Македония.

Руководство ЕГФ уже направило всем заинтересованным федерациям необходимые документы для подачи официальных заявок, которые должны быть к 1 ноября 2017 года отправлены в штаб-квартиру ЕГФ. После первой оценки заявок исполком федерации утвердит их 15 декабря, а в начале 2018 года будут проведены инспекции площадок, на которых предполагается проводить соревнования лучших мужских дружин Старого Света.

Окончательное решение о том, кто станет хозяином мужского ЧЕ-2022, будет принято на конгрессе ЕГФ в Эдинбурге 18−19 июня 2018 года. Сам турнир пройдет в январе 2022 года.