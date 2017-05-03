В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электропикап W-15 поступит в продажу в конце 2018 года По словам создателей автомобиля для грузоперевозок на электрической тяге, в первую очередь он будет интересен крупным компаниям, стремящимся сэкономить на...

Компания Workhorse Group приоткрыла завесу тайны, окружавшую их электропикап W-15: стали известны характеристики и внешний вид автомобиля.По словам создателей автомобиля для грузоперевозок на электрической тяге, в первую очередь он будет интересен крупным компаниям, стремящимся сэкономить на эксплуатации коммерческого транспорта. Электрический аналог обойдется намного дешевле бензиновых и дизельных вариантов. Корпус пикапа собран из пластиковых армированных деталей. В случае повреждения одной или нескольких из них, детали легко заменяются. Поэтому кузовной ремонт машине не грозит.В пикапе установлен блок литий-ионных аккумуляторов Panasonic емкостью 60 кВт∙ч, питающих пару 230-сильных электромоторов. Они расположены на передней и задней осях автомобиля. "Чистый" запас хода электромоторов составляет 130 км, что, безусловно, очень мало в современных условиях. Поэтому дополнительно установлен трехцилиндровый мотор-генератор BMW. При необходимости он способен вырабатывать электроэнергию. С ним автомобиль легко преодолевает 500 км.Пикап W-15 оснащен и "умными" системами дорожного движения. Они отслеживают окружающую обстановку, контролируют движение по полосам, предупреждают о вероятности столкновения и при необходимости сами останавливают автомобиль. Начало продаж электропикапа запланировано на конец будущего года. Предполагается, что после начала серийной сборки он будет стоить около 52,5 тыс. долларов. В первый год хотят построить около 10 тыс. автомобилей и примерно половина из них уже выкуплена по предзаказу.