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Шевцов после разгрома сборной Польши: Почти нет времени, но немного порадоваться имеем право

04.05.2017 22:37 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер гандбольной сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о крупной победе в матче над Польшей в квалификации чемпионата Европы 2018 года.


Юрий Шевцов. Фото: Uros Hocevar, EHF

— Очень рад, что игра получилась: во всех звеньях — в защите и нападении — наблюдалась дисциплина. Обе команды нуждались в очках: это было видно по первым десяти минутам, когда соперники действовали нервозно, случалось много потерь. В воротах очень помог Мацкевич, но выделить мне все же некого — играла вся команда и играла хорошо. Я сегодня увидел команду, где опытные игроки ведут за собой молодежь, это слияние приносит плоды. Парни выполнили установку. Да, это отдельный поединок, но за ним стоит работа многих и многих людей. Без Кулеша, Гайдученко, Королька победы не случилось бы. Мы долго ждали этих ребят, много в них вложили.

— С какой установкой повезете парней в Польшу?

— Подождите с Польшей, давайте порадуемся пока. На сбор приходили ваши коллеги и спрашивали меня, ребят, почему, мол, такие мрачные. А мы работали. У нас почти нет времени, но немного порадоваться имеем право.

— Как вам поддержка на арене?

— Отличная поддержка: людей было много, их было видно и слышно. Постепенно гандбол, сборную начинают еще больше любить. Сначала было слегка мрачновато: на входе, кажется, образовались очереди. Зато во втором тайме, когда все собрались, поддержка стала ошеломляющей. Команда и болельщики должны сливаться в одно целое.

— Почему решили доверить место в воротах Мацкевичу?

— Я доверяю всем своим игрокам. Всем, кто сидит на скамейке и находится на площадке. Когда тренер доверяет гандболистам, они чувствуют это и выдают результат. Также мог сыграть и Солдатенко, но ворота у нас одни.

 
 
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Главный тренер гандбольной сборной Беларуси Юрий Шевцов поделился мнением о крупной победе в матче над Польшей в квалификации чемпионата Европы 2018 года.

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