Организаторы ЧМ по хоккею извинились перед белорусской командой

Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент ИИХФ Рене Фазель.

Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо из оргкомитета чемпионата, подписанное Люком Тардифом, где выражается сожаление в связи с инцидентом, произошедшим на парижском вокзале «Монпарнас» 3 мая.

В четверг, 4 мая, на тренировку белорусской команды в AccorHotels Arena в Париже лично приехал глава ИИХФ Рене Фазель, который также заявил, что сожалеет о случившемся.

Фазель отметил, что МФХ уже занялась расследованием причин инцидента. Фазель поинтересовался, как себя чувствуют белорусские игроки, и пожелал им успеха на чемпионате.

Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела обыск белорусской команды , прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи «Евровызова». Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что инцидент - это «заказ со стороны неведомых лиц» .

Фото: sportnaviny.com