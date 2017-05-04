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Организаторы ЧМ по хоккею извинились перед белорусской командой

04.05.2017 23:01 — Разное | БДГ  
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Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент ИИХФ Рене Фазель.

Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо из оргкомитета чемпионата, подписанное Люком Тардифом, где выражается сожаление в связи с инцидентом, произошедшим на парижском вокзале «Монпарнас» 3 мая.

В четверг, 4 мая, на тренировку белорусской команды в AccorHotels Arena в Париже лично приехал глава ИИХФ Рене Фазель, который также заявил, что сожалеет о случившемся.

Фазель отметил, что МФХ уже занялась расследованием причин инцидента. Фазель поинтересовался, как себя чувствуют белорусские игроки, и пожелал им успеха на чемпионате. 

Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела обыск белорусской команды, прибывшей на поезде из Бордо, где она провела последние матчи «Евровызова». Министр спорта Беларуси Александр Шамко полагает, что инцидент - это «заказ со стороны неведомых лиц».

Фото: sportnaviny.com

 
 
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Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и...

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