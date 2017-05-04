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Организаторы ЧМ по хоккею извинились перед белорусской командой
Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и президент ИИХФ Рене Фазель.
Федерация хоккея Беларуси получила официальное письмо из оргкомитета чемпионата, подписанное Люком Тардифом, где выражается сожаление в связи с инцидентом, произошедшим на парижском вокзале «Монпарнас» 3 мая.
В четверг, 4 мая, на тренировку белорусской команды в AccorHotels Arena в Париже лично приехал глава ИИХФ Рене Фазель, который также заявил, что сожалеет о случившемся.
Фазель отметил, что МФХ уже занялась расследованием причин инцидента. Фазель поинтересовался, как себя чувствуют белорусские игроки, и пожелал им успеха на чемпионате.
Напомним, 3 мая в Париже местная полиция провела
Фото: sportnaviny.com
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Свои извинения перед белорусскими хоккеистами принесли организаторы ЧМ: председатель оргкомитета ЧМ по хоккею, президент Федерации хоккея Франции Люк Тардиф и...
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