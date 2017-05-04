Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы, доллара и нефти в апреле 2017-го

В апреле доллар снова сдал свои позиции, продолжив тренд на ослабление после того, как в декабре он достиг максимального за 13 лет значения (по индексу USDX): за отчетный месяц он подешевел на 1,32%, а с начала года – уже на 3,3%. Это означает укрепление евро к доллару. В результате все национальные европейские укрепились к американской. Лидером роста в апреле стал албанский лек, а в ЕС - румынский лей, за период с начала года - грузинский лари и польский злотый.

Выросли к доллару и часть валют стран СНГ, но на них оказывает влияние еще и динамика российского рубля, на которую, в свою очередь, влияет цена на нефть. Нефть в апреле начала дешеветь нефть, а с ней – российский рубль и казахский тенге, которые предыдущие несколько месяцев были, наоборот, в лидерах курсового рейтинга по удорожанию.

Среди валют стран СНГ в апреле лидером роста к доллару стала украинская гривна, но за период с начала года наиболее укрепившимся остается российский рубль, выросший на поднявшихся в конце 2016-го нефтяных ценах.

Аутсайдером же рейтинга продолжает оставаться сум Узбекистана, в апреле в очередной раз обновивший исторический минимум своего курса к доллару.

Динамика в апреле 2017-го

Доллар США

Индекс USDX, показывающий отношение доллара США к корзине из 6 мировых валют (евро, японской иене, канадскому доллару, фунту стерлингов, шведской кроне, швейцарскому франку), начал апрель с 100,22 пунктов, а закончил на 98,90 (по среднедневному значению). Итоговое ослабление доллара по USDX за месяц – 1,32%.

Нефть

Нефтяные цены первую половину апреля восстанавливались после мартовского падения, поднявшись обратно к уровню 55-56 $/бар. (по сорту «Brent»), на котором они держались с декабря 2016-го, но затем снова упали. Итоговое изменение за отчетный месяц - удешевление нефти на 2,1%: в конце марта было 52,8 $/бар., в конце апреля - 51,7 S/бар.

Динамика курсов валют стран СНГ и Восточной Европы в апреле

Из валют близких к Беларуси стран ослабли к доллару только российский рубль и казахский тенге: результат падения цен на нефть. Но белорусский рубль от них ушел недалеко: его укрепление за апрель было самым незначительным.

Глобальное ослабление доллара в апреле позволило укрепиться всем валютам Европы и 4-м (из 10-ти) валют стран СНГ.

Лидером рейтинга курсового роста апреля стал албанский лек, а из стран ЕС - румынский лей.

Из валют СНГ больше других выросла к доллару гривна Украины, где валютный рынок, наконец, достиг равновесного состояния, а доллар на "черном" рынке, играющем в этой стране заметную роль из-за огромной доли "серой экономики", даже стал дешевле официального (безналичного межбанковского), что говорит о том, что население активно сдает валюту.

Аутсайдером рейтинга снова стал сум Узбекистана, обесценившийся к концу марта до 8000 UzS/$ - нового исторического минимума стоимости этой валюты (по курсу «черного» валютного рынка: легального свободного валютного рынка в этой стране нет).

Всего ослабли к доллару в апреле валюты 6-и постсоветских стран. Из всех укрепившихся валют стран Восточной Европы ЕС наименьший процент роста показал венгерский форинт.

Динамика с начала 2017-го года

Доллар

За 4 месяца 2017-го, глобальная стоимость доллара упала на 3,31%: индекс USDX закончил 2016-й год на 102,29 пунктах, а в конце апреля 2017-го составил 98,90 пунктов. Динамику же индекса в течение этих 4-х месяцев можно назвать как «шаг вверх, два шага вниз»: колебания довольно высокоамплитудные, но с каждым разом – все ниже.

Нефть

Цены на нефть с начала года держались на одном уровне до марта, затем пошли заметные колебания, которые на конец апреля зафиксировались в нисходящем тренде.

По итогам января-апреля нефть подешевела на 9,0%: 2016-й закончился на 56,82 $/бар., а отчетный 4-хмесячный период – на 51,73 $/бар. (все – среднедневное значение по сорту «Brent»).

Динамика валют стран СНГ и Восточной Европы в течение января-апреля 2017-го

На выросшей в конце 2016-го нефти поднялись нефтяные валюты: казахский тенге и российский рубль, а также союзная с ними валюта еще одного нефтяного экспортера (нефтепродуктов) – белорусский рубль. Но и валюты остальных близких к Беларуси стран укрепились к доллару за первые 4 месяца 2017-го: сказалось вышеуказанное ослабление самого доллара (по USDX).

Евро вырос к доллару меньше национальных валют этих стран. А наибольший рост польского злотого – это его «ответ» на падение в декабре 2016-го до исторического минимума, и теперь он ускоренно восстанавливается.

Все европейские валюты выросли к доллару за первые 4 месяца года, а больше других – польский злотый. Но лидеом рейтинга курсового роста за январь-апрель стал грузинский лари, который, как и злотый, восстанавливает свою стоимость после декабрьского падения, которое в Грузии было очень сильным.

Единственными аутсайдерами курсового рейтинга января-апреля стали сум Узбекистана (внизу рейтинга уже несколько месяцев), сомони Таджикистана и, впервые, драм Армении, который, правда, ослаб на совсем незначительный процент.

Динамика с начала 2014-го года

В 2014-м произошли существенные геополитические (связанные с ситуацией в Украине и вокруг нее) и последовавшие вслед за ними глобальные финансово-экономические изменения, среди которых падение цен на большинства мировых биржевых товаров, особенно на главный товар – нефть, и на курсовую динамику мировых и региональных валют.

Доллар

Сильнейшие изменения начались в середине 2014-го со стратегического укрепления доллара на мировых рынках: индекс доллара USDX поднялся с 80 пунктов в конце июня того года до 100 пунктов всего лишь за 8 месяцев (достигнутый пик – 100.72 пункта, середина марта 2015-го).

Затем индекс долго колебался, главным образом, в диапазоне 95-99 пунктов. Но в конце апреля – начале мая 2016-го USDX упал до 92.62 - минимума с января 2015-го, и после этого нисходящая января-апреля 2016-го динамика сменилась вновь на тенденцию роста.

В конце декабря 2016-го индекс обновил максимум 13-летней давности (103,24 пунктов, 28 декабря). После этого доллар начал тренд на ослабление. И к концу апреля 2017-го упал до уровня ноября 2016-го, «срезав» значительную часть своего роста после победы Д.Трампа на президентских выборах в США.

Сейчас, в конце апреля 2017-го, USDX дороже, чем 3 года и 4 месяца назад, в начале 2014-го, на 23,3%. Исторический минимум индекса - 70 пунктов (март 2008-го), а исторически рекордное значение – 148 пунктов (начало 1985-го).

Нефть

Одновременно с укреплением доллара в 2014-15 гг. снижались цены на нефть. Падение нефтяных цен началось в конце июня 2014-го и длилось 7 месяцев (до середины января 2015-го). За это время “Brent” подешевел с почти 115 $/бар. до 47 $/бар. После длившегося 5 месяцев «отскока», когда цена нефть превысила 65 $/бар., 2-я стадия удешевления нефти опустила цену «черного золота» ниже 30 $/бар. (середина января 2016-го).

Затем - новое, более длительное (12 месяцев) ценовое восстановление, поднявшее нефть к 57 $/бар. в начале декабря 2016-го. После этого – ценовая стабильность, длившаяся 3 месяца, закончившаяся падением.

Динамика курсов валют за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года из валют соседних с Беларусью государств меньше всего ослаб к доллару наднациональный евро. Больше других (и больше всех валют стран СНГ и Восточной Европы) обесценилась гривна. Динамика валют стран ТС - Br-рубля, ₽-рубля и ₸-тенге – очень близка уже более года, и ослабли эти валюты примерно одинаково (правда, ₽-рубль в последнее месяцы несколько «оторвался» на выросшей в цене нефти).

Изменение курсов валют стран СНГ и Восточной Европы за период с начала 2014-го года

С начала 2014-го года, до событий в Украине, резко изменивших развитие не только восточно-европейского региона, но и повлиявших на ситуацию в мире, в том числе в финансовом секторе, больше всех ослабла именно украинская ₴-гривна (в 3,26 раз), территория хождения которой и была дестабилизирована.

В Узбекистане доллар можно приобрести лишь нелегально на “черном рынке”. За 3 с небольшим года узбекский сум ослаб по доллару в 2,81 раз – второй результат с конца.

Из-за падения цен на нефть за этот период более чем в 2 раза (со 110 $/бар. в начале 2014-го до менее 52 $/бар. в конце апреля 2017-го по сорту «Brent») ослабли валюты стран, зависящих от экспорта нефти: манат Азербайджана (в 2,17 раз), ₸-тенге Казахстана (в 2,04 раз), и ₽-рубль России (на 75%). Br-рубль Беларуси, которая зависит от экспорта нефтепродуктов из российской нефти, да и в целом от России, стал слабей за это время почти в 2 раза (доллар в Беларуси вырос на 96,3%).

Валюты стран СНГ - в нижней части рейтинга стабильности за этот период (кроме армянского драма, который, наоборот, занял верхнюю строчку, ослабев на наименьший процент). Из европейских национальных валют стран ЕС лучше других чувствовали себя лек Албании, из стран ЕС - куна Хорватии и крона Чехии, хуже – динар Сербии, а из стран ЕС – форинт Венгрии.

С середины 2008-го года

Период стабильного роста 00-х закончился с наступлением мирового экономического кризиса, который начался во 2-й половине 2008-го года. За этот кризисный период резко ослабли валюты большинства стран СНГ и Восточной Европы, в том числе и евро, а доллар сильно вырос: курс пары доллар/евро в конце июня 2008-го был 1,576 $/€, а через 2 года, в конце июня 2010-го уже 1,227 $/€, индекс доллара USDX в середине 2008-го был ниже 73-х пунктов, а через 2 года превысил 86 пунктов. Затем несколько лет существовала относительная стабильность, которая в 2014-м закончилась снова резким удорожание доллара, ослаблением евро и национальных валют и кратным падением нефти.

С тех пор прошло почти 9, и больше других за это время девальвировался Br-рубль: доллар в Беларуси за это время подорожал в 8,80 раз. В отчетном месяце на 2-е место по уровню девальвации своей валюты вышел Узбекистан: доллар там с конца июня 2008-го по апрель 2017-го вырос в 5,47 раз. В Украине в 5,56 раз, в Казахстане в 2,60 раз, в России в 2,43 раз.

К евро доллар вырос на 44,2% - эта наднациональная европейская валюта ослабла к доллару меньше других валют в регионе. Из стран СНГ наименее упавшими к доллару за этот период оказались валюты Южного Кавказа – драм Армении и лари Грузии.