Видеофакт: мама заботится о белых медвежатах в Австралии

16-летняя медведица по кличке Лия родила детенышей 27 апреля, это уже второе ее потомство — в 2013 году она родила медвежонка, которого сотрудники парка назвали Генри.

Родившихся медвежат назвали Хадсон и Нельсон, с ростом в 15 сантиметров вес каждого детеныша около 600 граммов.

Парк планирует показать медвежат публике через три месяца.

Белый медведь — самый крупный сухопутный хищник на планете, обитающий в приполярных областях. Этот вид животных занесен в Красную Книгу.