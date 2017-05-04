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Видеофакт: мама заботится о белых медвежатах в Австралии
04.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
16-летняя медведица по кличке Лия родила детенышей 27 апреля, это уже второе ее потомство — в 2013 году она родила медвежонка, которого сотрудники парка назвали Генри.
Родившихся медвежат назвали Хадсон и Нельсон, с ростом в 15 сантиметров вес каждого детеныша около 600 граммов.
Парк планирует показать медвежат публике через три месяца.
Белый медведь — самый крупный сухопутный хищник на планете, обитающий в приполярных областях. Этот вид животных занесен в Красную Книгу.
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Камера наблюдения зафиксировала двоих медвежат, которые родились в австралийском парке Sea World. Смотрите на видео, как мама опекает своих детенышей.
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