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Видеофакт: мама заботится о белых медвежатах в Австралии

04.05.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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16-летняя медведица по кличке Лия родила детенышей 27 апреля, это уже второе ее потомство — в 2013 году она родила медвежонка, которого сотрудники парка назвали Генри.

Видеофакт: мама заботится о белых медвежатах в Австралии
© YouTube / МВД России
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Родившихся медвежат назвали Хадсон и Нельсон, с ростом в 15 сантиметров вес каждого детеныша около 600 граммов.

Парк планирует показать медвежат публике через три месяца.

Белый медведь — самый крупный сухопутный хищник на планете, обитающий в приполярных областях. Этот вид животных занесен в Красную Книгу.

 
 
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Камера наблюдения зафиксировала двоих медвежат, которые родились в австралийском парке Sea World. Смотрите на видео, как мама опекает своих детенышей.

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