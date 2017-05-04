Модель Playboy оскорбила чувства народа маори, раздевшись на горе

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Модель Playboy Джейлин Кук поднялась на вершину новозеландского вулкана Таранаки и сделала фото в обнаженном виде, чем разгневала народ маори, коренного населения страны, сообщает The Telegraph .

Кук выложила фото на своей странице в Instagram несколько дней назад. Восхождение на гору она совершила вместе с другом. В комментарии к снимку модель написала, что покорение вершины стало самым сложным препятствием в ее жизни. Во время подъема, по словам Кук, она столкнулась с некоторыми проблемами и хотела повернуть назад. Фото собрало более 200 тысяч "лайков".

Публикация от Jaylene Cook (@jaylenecook_) Апр 28 2017 в 4:48 PDT

"Это все равно, что сняться обнаженной в одном из храмов Ватикана", — заявил представитель маори Деннис Нгаухар.

По его словам, поступок Кук показывает, что между представителями различных культур существуют недопонимания. "Это священное место, и подобные вещи просто очень неуместны", — добавил он.

Нгаухар обратил внимание, что туристы могут совершать восхождение на гору, но при этом они должны уважительно относиться к ней.

Мэр округа Стратфорд, где находится вершина, согласился с тезисом о бестактности Кук применительно к месту захоронения предков местного клана маори.



© Sputnik Олег Ласточкин Новая мода в Instagram – сфотографировать голые ягодицы на фоне пейзажа

На сайте правительства Новой Зеландии отмечается, что Таранаки имеет большое духовное значение для маори.

В свое оправдание Кук заявила, что специально изучила ряд материалов о вулкане перед тем, как устроить на нем фотосессию. "Я нигде не нашла информацию о том, что это священное место", — заявила модель и не стала удалять скандальное фото.

Но маори считают вулкан местом захоронения основателя своего племени — и сам вулкан считают предком.

Потухший вулкан Таранаки имеет 2 518 метров в высоту и в период британской колонизации Новой Зеландии носил имя Эгмонт.