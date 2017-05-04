ОднаНаВсех: ансамбль Песняры с песней Окуджавы присоединился к акции

Акция #ОднаНаВсех, которая стартовала 24 апреля, объединяет Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа".

Минске" title="Знамя, которое побывало в Рейхстаге, показали в Минске" class="">

Минске" title="Знамя, которое побывало в Рейхстаге, показали в Минске" class=""> © Sputnik / Александр Шурмелев Знамя, побывавшее в Рейхстаге, показали в Минске

Эти стихи стали популярны среди миллионов людей и стали символом Победы, хотя и были написаны уже после войны.

В рамках акции каждый пользователь интернета может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК, а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Окуджавы "Нам нужна одна победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир телеканала НТВ.