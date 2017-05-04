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#ОднаНаВсех: ансамбль Песняры с песней Окуджавы присоединился к акции
04.05.2017 20:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Акция #ОднаНаВсех, которая стартовала 24 апреля, объединяет Героев и наследников Великой Победы. Название акции сложилось из слов песни Булата Окуджавы — "Нам нужна одна Победа".
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© Sputnik / Александр Шурмелев
Эти стихи стали популярны среди миллионов людей и стали символом Победы, хотя и были написаны уже после войны.
В рамках акции каждый пользователь интернета может разместить в официальных аккаунтах Sputnik в ОК, а также на сайте НТВ и через приложение OK Live свое видео с исполнением песни Окуджавы "Нам нужна одна победа" и поделиться хэштегом #ОднаНаВсех. Лучшие видео будут опубликованы на порталах Sputnik в СНГ и Балтии, а также попадут в эфир телеканала НТВ.
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Белорусский ансамбль "Песняры" присоединился к акции НТВ и Sputnik #ОднаНаВсех, посвященной Дню Победы, спев песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа".
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