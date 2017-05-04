Лукашенко: горжусь тем, что был инициатором теплых отношений с Китаем /

Встреча президента Беларуси и китайских журналистов прошла 4 мая во Дворце Независимости и стала центральным событием пресс-тура представителей китайских медиа по нашей стране. Разговор шел в основном о развитии нашего сотрудничества и взаимодействии на международной арене. Ключевой темой встречи стали экономические связи наших стран. Так, отвечая на вопрос об инициативе "Один пояс и один путь", глава государства отметил, что она создает новые точки роста на пути своего следования и перекраивает экономическую карту мира.

"Китай увидел в нашей стране стабильную и безопасную страну, находящуюся в центре Европы, и начал строить с нами отношения без предварительных условий. Это во-первых. Во-вторых: этот Шелковый путь проляжет через страны Восточной Европы в Европу, и через Пакистан в зону арабского Персидского залива. Китай инвестирует огромные средства в экономику этих государств. Я уже говорил вам, что эта валютная выручка в 50 миллиардов долларов — если мы создадим, как мыслилось, этот индустриальный парк — это огромное подспорье для нашей страны. Это почти удвоение валового внутреннего продукта Беларуси. То есть большая выгода для этих государств", — сказал Александр Лукашенко.

На встрече обсуждались как примеры уже успешно реализуемых проектов белорусско-китайского сотрудничества, так и совместные перспективы в гуманитарных и технологических сферах. Например, будущее индустриального парка "Великий Камень". Была затронута и тема предстоящего визита президента Беларуси в Китай, и его запланированная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Индустриальный парк в Беларуси — это, можно сказать, проект Си Цзиньпина. Не зря он назвал его жемчужиной этого Шелкового пути. Поэтому провалить этот проект мы ни в коем случае не можем. Я надеюсь, что после нашей встречи в Пекине индустриальный парк "Великий Камень" получит свое дополнительное дыхание и развитие. Этот визит в Китай в этот, как я сказал, переломный 25-й год наших отношений, будет очень важным. Стратегия у нас с вами одна: мы должны сделать так, чтобы новые поколения, которые появятся в Китае и в Беларуси, имели уже фундамент отношений для продвижения и строительства нового здания отношений Китая и Беларуси", — подчеркнул президент.

Во встрече с Александром Лукашенко приняло участие около 40 журналистов из крупнейших центральных и региональных СМИ Китая, в том числе информационного агентства "Синьхуа", газет "Жэньминь Жибао" и "Чайна Дэйли", Центрального телевидения Китая, а также других печатных, электронных и телевизионных ресурсов. По окончании более чем полуторачасовой беседы для китайских гостей была проведена специальная экскурсия по Дворцу Независимости.

Фрагмент встречи Александра Лукашенко и представителей китайских СМИ слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.