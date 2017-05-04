Сергей Сацук: Почему белорусские чиновники так часто бросаются пустыми обещаниями





Вчера Министерство здравоохранения Беларуси пообещало, что до конца года все поликлиники страны будут полностью укомплектованы медперсоналом. Но я уверен, что к концу года народ вздохнет не с облегчением, а с очередным разочарованием.

«Не верю!» – захотелось сразу крикнуть мне, как только услышал обещание Министерства здравоохранения . Ведь Минздрав борется с дефицитом медицинских работников уже много лет и практически безрезультатно. К тому же так получилось, что среди моих родственников и знакомых есть медработники, которые долгое время работали в поликлиниках. Поэтому я знаю о ситуации, как говорится, из первых уст.

Как призналась начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Елена Богдан, вся проблема состоит в том, что молодые специалисты, среди которых абсолютное большинство женщины, окончив вуз и придя работать в поликлинику, очень часто уже в течение первого года уходят в декретный отпуск. Именно поэтому ежегодно бросаемые на амбразуру дефицита кадров молодые специалисты уходят с переднего края, практически не меняя ситуацию.

Елена Богдан сказала правду, но далеко не всю. Дело в том, что работа в поликлиниках сегодня считается одной из самых трудных и неблагодарных среди медработников. Это касается и врачей, и медсестер. И молодые девушки, которые по направлению пришли работать в поликлинику, уходят в декрет не потому, что они вот прямо сейчас хотят ребенка. Напротив, сегодняшние девушки стали куда более прагматичными и с удовольствием отдали бы несколько лет карьере, прежде чем заводить ребенка. Но работа в поликлинике – это болото, из которого очень сложно выбраться. Тут сложно проявить себя и сделать карьеру. Можно всю жизнь проработать врачом и даже завотделением не стать. Да многие и не стремятся занять место заведующей отделением или, например, старшей медсестры. Работы, ответственности и нервотрепки в разы больше, а объем денежного не сильно отличается. К тому же работа в поликлинике очень трудная и нервная. Мечта врача – попасть в платную клинику, в какой-нибудь РНПЦ или в республиканскую или областную больницу, где также существует дефицит кадров. Для спокойной работы, если нет карьерных амбиций, очень хорошо подходит и какой-нибудь санаторий или профилакторий. Поликлиника среди приоритетов врачей стоит почти на последнем месте. Но над выпускниками довлеет распределение с обязательной отработкой. Вот и стремятся молодые специалистки забеременеть уже в течение первого года после распределения. Именно после, а не до, поскольку в таком случае распределение можно получить и после выхода из декретного. А так годик поработала в поликлинике, ушла в декретный, а потом и свободна.

Сегодня даже в минских поликлиниках огромный дефицит медицинских работников. Во многих из них годами нет кардиологов и других узких специалистов. И тут вдруг все решится за счет молодых специалистов. Извините, не верю.

Не верю даже, что в минских поликлиниках до конца текущего года появятся все необходимые специалисты. О регионах, тем более об отдаленных районах, вообще молчу. Или, может, Минздрав выберет для отчета тот самый август, когда молодые специалисты пришли из вуза, а прошлогодние распределенцы еще не успели убежать в декрет? Пусть так, но все равно не верю.

Поэтому мне лично непонятно, зачем Минздраву давать пустое обещание о ликвидации дефицита кадров в поликлиниках, если не ликвидирована сама проблема утечки кадров. Тем более непонятны эти обещания, когда каждый житель страны уже через несколько месяцев сможет сказать, что они пустые. Вот как потом Минздрав будет оправдываться?

Я заметил, что в нашей стране представители органов госуправления любят давать такие вот пустые обещания на перспективу. Будь то зарплата в 500 долларов, обеспечение всех нуждающихся жильем или ликвидация какого-то негативного явления.

Я лично думаю, что такого рода обещания широко распространены в Беларуси, потому что ответственности за них нет никакой. А население... Население уже давно к ним привыкло. Я уверен, что если бы после каждого не исполненного пустого обещания каждый обманутый в своем ожидании гражданин написал бы заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности соответствующего чиновника, ситуация бы изменилась. Тут же были бы внесены соответствующие изменения в Кодекс об административных нарушениях и каждого чиновника, давшего пустое обещание, начали бы крупно штрафовать. Но мы, конечно, не станем писать в прокуратуру, даже когда в конце текущего года в очередной раз убедимся, что в поликлиниках по-прежнему не хватает и врачей, и медсестер. Мы будем терпеть. Наша терпеливость порою похвальна, но все же нельзя давать пользоваться ею недобросовестным чиновникам. Пора уже потребовать с них держать свое слово. Ну хорошо еще, что по зарплатам в 500 долларов президент спросит. А кто спросит со всех остальных обещаний, которые на голубом глазу даются людям?