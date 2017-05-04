Георгий Бадей: Перспективы финансового оздоровления предприятий крайне туманны

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На начало 2017 года доля убыточных предприятий Беларуси составила 20%, при этом весьма низкую рентабельность от 0 до 5% имели еще 45,7% организаций.

Кроме этого, около 25% организаций имели уровень рентабельности от 5 до 10%. И только лишь 4,5 % общего числа организаций имели приемлемую рентабельность – от 20 до 30%. В целом, рентабельность реализованной продукции и продаж в стране остается низкой. Так, в прошлом году она составила в целом по экономике соответственно 9,2% и 7,3%.

Как отметил бывший министр экономики Беларуси, почетный председатель Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Георгий Бадей на открытой дискуссии по вопросам развития экономики, проходившей в Солигорске, сегодня субъекты хозяйствования в стране находятся в плачевном положении. Комментируя финансовую деятельность коммерческих организаций за прошлый год, он акцентировал внимание на продолжающейся тенденции ухудшения состояния расчетов.

По его словам, в 2016 году суммарная задолженность предприятий увеличилась по сравнению с 2015 годом на 7,4% и составила 98,9 млрд рублей, или 104% к годовому объему ВВП. Наиболее высокие приросты показала кредиторская задолженность (12,1%), а также просроченная задолженность (по суммарной она увеличилась на 30%, по кредиторской просроченной задолженности – на 18,2%).

Георгий Бадей также подчеркнул, что сегодня, в условиях экономического кризиса, не находит решения и проблема, связанная с неплатежами за отгруженную продукцию. «За прошлый год дебиторская задолженность увеличилась на 11% и составила 29,9 млрд рублей», – привел цифры почетный председатель бизнес-союза.

«Прирост дебиторской задолженности в сравнении с 2015 годом составил 2,9 млрд рублей. Получается, субъекты хозяйствования еще не получив выручки, авансово выплатили налог на добавленную стоимость, а это примерно 600 млн рублей», – отметил Бадей.

Понятно, что отсутствие своевременно поступивших платежей может поставить под угрозу нормальное функционирование предприятия. В связи с этим эксперт прокомментировал предложение, озвученное на днях министром финансов Владимиром Амариным, о том, что белорусские предприятия в ближайшем будущем получат право продавать долги специальным финансовым организациям: «С дебиторской задолженностью давно нужно было что-то делать. Поэтому могу сказать, что данная инициатива о продаже долгов как никогда актуальна».

При этом Бадей с сожалением признал, что перспективы финансового оздоровления белорусских предприятий крайне туманны и объективных причин для улучшения ситуации пока нет.