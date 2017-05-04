Более 700 участников из восьми стран выступят на XVI Международном фестивале детского творчества «Золотая пчелка» в Климовичах. Форум пройдет с 1 по 4 июня, сообщили в Могилевском областном методическом центре народного творчества и культурно-просветительной работы. Музыкальный праздник соберет исполнителей и коллективы из Беларуси, Кыргызстана, России, Румынии, Сербии, Узбекистана, Украины, Финляндии.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Традиционно конкурсная программа пройдет в двух возрастных категориях: младшей (9−12 лет) и старшей (13−16 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться по номинациям: вокальное искусство (народное, эстрадное пение), хореографическое искусство (народно-сценический, эстрадный танец). Оценивать выступления будет международное жюри, в состав которого войдут ведущие деятели культуры Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году форум расширит формат, увеличив количество фестивальных площадок для отдыха. Участников и гостей ожидают различные конкурсы, в том числе рисунка на асфальте.

«Золотая пчелка» завершится праздничным шествием по улице Советской, торжественной церемонией награждения победителей и гала-концертом в городском парке.

Фестиваль детского творчества «Золотая пчелка» проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001-м конкурс получил статус международного. Лауреатами фестиваля в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая и др.

Учредителями фестиваля являются Климовичский районный исполнительный комитет, Могилевский областной исполнительный комитет, Министерство культуры Республики Беларусь.