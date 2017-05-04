Футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед» 4 мая обыграли в Испании «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.



Гол Маркуса Рашфорда. Фото: Reuters

«Сельта» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1

Гол: 0:1 — Рашфорд (67).

Удары: 8−8.

Удары в створ ворот: 2−4.

Владение мячом: 52%-48%.

Предупреждения: Мальо (66) — Феллайни (33), Погба (85).

Единственный гол в матче был забит со штрафного удара — Маркус Рашфорд выцелил в дальний верхний угол. Голкипер же хозяев Серхио Альварес оказался к этому не готов. Похоже, он ждал мяч в ближнем углу.

«Манчестер Юнайтед» сумел победить в Испании лишь третий раз в 23 последних поединках.

Ответный матч пройдет 11 мая на «Олд Траффорд» в Манчестере.

3 мая в другой полуфинальной паре « Аякс» в первой встрече разгромил футболистов «Лиона ». Ответный поединок здесь пройдет в Лионе 11 мая.