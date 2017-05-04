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"Манчестер Юнайтед" обыграл в гостях "Сельту" в первом полуфинальном матче Лиги Европы
Футболисты английского клуба «Манчестер Юнайтед» 4 мая обыграли в Испании «Сельту» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«Сельта» — «Манчестер Юнайтед» — 0:1
Гол: 0:1 — Рашфорд (67).
Удары: 8−8.
Удары в створ ворот: 2−4.
Владение мячом: 52%-48%.
Предупреждения: Мальо (66) — Феллайни (33), Погба (85).
Единственный гол в матче был забит со штрафного удара — Маркус Рашфорд выцелил в дальний верхний угол. Голкипер же хозяев Серхио Альварес оказался к этому не готов. Похоже, он ждал мяч в ближнем углу.
«Манчестер Юнайтед» сумел победить в Испании лишь третий раз в 23 последних поединках.
Ответный матч пройдет 11 мая на «Олд Траффорд» в Манчестере.
3 мая в другой полуфинальной паре «
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Футболисты английского клуба "Манчестер Юнайтед" 4 мая обыграли в Испании "Сельту" в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
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