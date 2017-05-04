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Городской квест, уличный кинопоказ и военное караоке. Куда пойти в Витебске в День Победы

05.05.2017 07:48 — Разное | Tut.by  
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Витебске начнутся в субботу, 6 мая. Затем, в большие выходные — с 7 по 9 мая — горожан приглашают на разные творческие площадки. Самое интересное — в нашей афише.


Фото: Игорь Матвеев

6 мая

СШ № 28

10.00 — открытие музея жителей блокадного Ленинграда

7−8 мая

Парк Мазурино

10.00−19.00 — работа аттракционов

7−9 мая

Площадь Победы

Демонстрация фильма о Витебске и Беларуси: 7−8 мая (10.30−11.30; 20.30−21.30), 9 мая (22.05−22.30)

8 мая

Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13)

15.00 — встреча, посвященная песням войны, с прослушиванием музыки на старых патефонах и радиолах

9 мая

Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы

С 9.00 — праздничное шествие, возложение цветов и венков к монументу «Три штыка», митинг-реквием, парад воинских подразделений

К шествию приглашают всех желающих, кто хочет почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и пронести их портреты по центральной улице. Подробности акции «Бессмертный полк» в Витебске — здесь.

Площадь Победы

10.00−14.00 — концертная программа, игры, конкурсы

10.00−13.00 — спортивная патриотическая акция

10.00−16.00 — демонстрация обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной Армии военных лет

10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров

20.30−22.00 — Витебска 9 Мая приглашают на караоке военных песен">караоке «Песни Победы»

На электронных экранах будут транслироваться слова военных песен, чтобы каждый мог присоединиться к этой акции.

22.00 — праздничный салют

22.05−22.30 — работа светодинамических фонтанов

«Золотое кольцо города Витебска «Двина»

12.00−15.00 — праздник «Майский вальс Победы»

12.00−15.00 — выставка одного дня «Память»

Парк Мазурино

12.00−19.00 — праздник, посвященный Дню Победы, работа аттракционов, пункта проката спортинвентаря

Парк Партизанской славы, музей Миная Шмырева

14.00−18.00 — городской квест «Адреса памяти»; выставка оружия и костюмов периода Великой Отечественной войны

18.00−19.00 — концерт

21.00 — акция «Свеча памяти».

Полную программу праздничных мероприятий 6−9 мая в Витебске смотрите на сайте горисполкома — по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Витебске начнутся в субботу, 6 мая. Затем, в большие выходные, с 7 по 9 мая, горожан приглашают на самые разные...

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