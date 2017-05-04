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Городской квест, уличный кинопоказ и военное караоке. Куда пойти в Витебске в День Победы
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Витебске начнутся в субботу, 6 мая. Затем, в большие выходные — с 7 по 9 мая — горожан приглашают на разные творческие площадки. Самое интересное — в нашей афише.
6 мая
СШ № 28
10.00 — открытие музея жителей блокадного Ленинграда
7−8 мая
Парк Мазурино
10.00−19.00 — работа аттракционов
7−9 мая
Площадь Победы
Демонстрация фильма о Витебске и Беларуси: 7−8 мая (10.30−11.30; 20.30−21.30), 9 мая (22.05−22.30)
8 мая
Музей истории частного коллекционирования (пр. Фрунзе, 13)
15.00 — встреча, посвященная песням войны, с прослушиванием музыки на старых патефонах и радиолах
9 мая
Площадь Ленина — улица Ленина — площадь Победы
С 9.00 — праздничное шествие, возложение цветов и венков к монументу «Три штыка», митинг-реквием, парад воинских подразделений
К шествию приглашают всех желающих, кто хочет почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и пронести их портреты по центральной улице. Подробности акции «Бессмертный полк» в Витебске —
Площадь Победы
10.00−14.00 — концертная программа, игры, конкурсы
10.00−13.00 — спортивная патриотическая акция
10.00−16.00 — демонстрация обмундирования и униформы солдат и офицеров Красной Армии военных лет
10.30−13.00 — концерт с участием духовых оркестров
20.30−22.00 — Витебска 9 Мая приглашают на караоке военных песен">караоке «Песни Победы»
На электронных экранах будут транслироваться слова военных песен, чтобы каждый мог присоединиться к этой акции.
22.00 — праздничный салют
22.05−22.30 — работа светодинамических фонтанов
«Золотое кольцо города Витебска «Двина»
12.00−15.00 — праздник «Майский вальс Победы»
12.00−15.00 — выставка одного дня «Память»
Парк Мазурино
12.00−19.00 — праздник, посвященный Дню Победы, работа аттракционов, пункта проката спортинвентаря
Парк Партизанской славы, музей Миная Шмырева
14.00−18.00 — городской квест «Адреса памяти»; выставка оружия и костюмов периода Великой Отечественной войны
18.00−19.00 — концерт
21.00 — акция «Свеча памяти».
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в Витебске начнутся в субботу, 6 мая. Затем, в большие выходные, с 7 по 9 мая, горожан приглашают на самые разные...
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