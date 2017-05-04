Гидромет о погоде в пятницу: еще тепло, по западу Беларуси – дожди

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Теплая погода сохранится в Беларуси в пятницу 5 мая, будет преимущественно без осадков, но по западу страны возможны дожди с грозами, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Pixabay Синоптики обещают на День Победы мокрый снег

Ранее синоптики предупредили: текущее потепление будет недолгим – уже 9 мая ожидается ухудшение погоды, существенно похолодает и возможен даже мокрый снег.

"В пятницу будет облачно с прояснениями. По западной половине в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы", – сказали в Гидромете.

Специалисты также уточнили, что в течение дня максимальная температура воздуха составит +12..+18°C, в южных районах Беларуси – от +19 до +22°C.

В Минске, по информации Гидромета, без дождя, а воздух прогреется днем до +17°C.