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Мы решили, что участницы проекта «Леди Босс — 2017» ничем не хуже тех предпринимателей, чьи мысли публикуют в Esquire.

И предоставляем каждой леди возможность рассказать о том, как она строит свою жизнь. Нам интересно узнать, как по-разному могут ответить на одни и те же вопросы успешные, сильные, умные женщины.

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Сегодня свою мотивирующую историю успеха рассказывает Алла Кашкан, учредитель и заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов».





Большая мечта

Я не помню, чтобы у меня в детстве или позже была грандиозная мечта — слетать на Марс или, как у известного героя, уехать в Рио-де-Жанейро.

Я не мечтала, я верила. Я верила, что всё будет хорошо, что я сумею выкарабкаться из нищеты, что я буду свободна в своих решениях и поступках, что я смогу путешествовать и посмотреть мир. Было ли это большой мечтой? Наверное, нет. Но это вело меня по жизни и не позволяло опускать руки.

Со временем я поняла, что все мои желания объединяло одно — найти счастье.

Быть в ладу с собой и с окружающим миром, осознанно воспринимать жизнь, найти и сохранить свою внутреннюю гармонию — это сегодня и является моей мечтой.

Своя игра

Я стала собственником (вошла в состав учредителей) того предприятия, на котором же и работала не один год. Сказать, что в одночасье произошли какие-то глобальные перемены, я не могу. Я всегда добросовестно и ответственно относилась и отношусь к своим обязанностям, независимо от того, наёмный я сотрудник или совладелец. Но со временем я поняла: когда ты собственник, уже недостаточно только добросовестно и ответственно относиться к делу. Это подразумевается априори. Ты должна быть на шаг впереди всего коллектива, ты должна уже жить в «завтра».

Зарядка внутреннего аккумулятора

Я стараюсь каждое событие, как хорошее, так и не очень, воспринимать через призму вопроса: «что это для меня?». И тогда есть вероятность, что это событие может превратиться в источник опыта, знаний, благодарности или жизненных сил. Иногда это не получается. Так тоже бывает. Тогда на помощь приходят друзья, книги, простое погружение внутрь себя. И, конечно, путешествие. Просто сесть за руль и уехать из Минска. И не обязательно в далекие дали! У нас есть живописные места необыкновенной красоты. Природа даёт колоссальный прилив сил. Я думаю, любому из нас обязательно нужно такое сакральное место, где нет интернета и часов, где не звонят телефоны, где можно забыть о деньгах и проблемах.





Слёзы на работе

Я занимаюсь газовым отопительным оборудованием. Это мужская территория с мужскими законами. Чтобы твоё мнение было услышано, надо быть очень хорошо подготовленной. Это как в том анекдоте: «Чтобы тебе поставили «5», ты должна знать на «10».

Но иногда даже знания на «10» не спасали ситуацию — существующие стереотипы не позволяли некоторым руководителям воспринимать получаемую от «чужака» информацию всерьёз. И были слёзы. Много слёз. И тогда я подумала — зачем им запоминать мою информацию, пусть они запомнят меня, а информацию им передаст мой инженер. И я превратила это в своё конкурентное преимущество!

«Чистое везение»

Я мало верю в «чистое везение», можно даже сказать: я вообще в него не верю. Как и не верю в «невезение». «Везение» и «невезение» — это результат наших предшествующих мыслей, поступков, затраченных усилий, привычек, нашего окружения и нашего выбора.

Когда человек ежедневно встаёт в 6 утра, шаг за шагом движется к достижению своей цели, планирует свои действия, анализирует свои провалы, падает, поднимается и идет дальше, учится новым методам и достигает результата — со стороны может показаться что «ему повезло»…

Пинок в будущее

«Пинком в будущее» для меня стали 90-е годы. Развал государства, талоны на продовольственные и промышленные товары, безработица, отсутствие каких-либо перспектив в будущем. И при всём этом надо было как-то выживать. Но была абсолютная уверенность в своих силах, неисчерпаемая энергия, собственные амбиции, которые и поспособствовали моему успеху.

Самая внезапная трата

На первые заработанные деньги я купила туристическую поездку в Италию. Более счастливого человека, чем я, тогда на всём земном шаре не было. Мне кажется, в тот момент я не ходила по земле — я парила! Я и сегодня помню всё — до малейших ощущений и эмоций, которые я тогда испытала. Ни единого раза я не пожалела о том, что потратила все свои сбережения на это мероприятие. Приехала я из Италии совершенно другим человеком.





Как удержать команду?

Человек проводит на работе большую часть своей жизни. И для меня важно, чтобы в коллективе была позитивная атмосфера, здоровый боевой микроклимат. При выборе сотрудников я сразу их ставлю в известность: если есть вопросы — мой кабинет всегда открыт. Но если у человека не лежит душа к этой сфере деятельности или это не его функция — не надо человеку мешать найти себя. Надо дать ему свободу и пожелать успехов. Очень часто после увольнения мы поддерживаем отношения с бывшими сотрудниками.

Почему вы — победительница «Леди Босс — 2017»?

Потому что я уже в проекте. Вы знаете, это как с определением «что такое счастье?». Счастье — это не результат какого-то процесса или деятельности. Счастье — это непосредственно сам процесс, процесс жизни и познания себя в жизни.

Человек несет в мир то, что у него внутри. Если ему грустно — он транслирует грусть. Если в его сердце живет добро — он делится им с окружающими. Если он счастлив — он делает счастливыми своих близких. Нельзя отдать то, чего у тебя нет. Так и у нас на проекте. Каждая участница максимально отдаёт себя, получая от других. Мне кажется, я попала в некий энергетический поток, созданный участницами этого проекта с хорошей энергетикой, позитивным взглядом на мир, довольных своей жизнью!

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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