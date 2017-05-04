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Юрист об обеспечении внутренней безопасности в трудовом коллективе

05.05.2017 09:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Система безопасности в любой компании, а не только в сфере IT, имеет существенное значение. Сейчас каждый второй запрос, поступающий к адвокатам, это выстраивание внутренней системы безопасности. Обращаются и крупные предприятия, и небольшие производители и продавцы, но у всех вопросы возникают по выстраиванию внутренней системы контроля и безопасности. Некоторые приходят с криком "Ай-яй-яй, украли!", но часто обращаются с вопросами, как сделать так, чтобы не украли, или как наказать того, кто украл?

"С одной стороны нужна хорошая внутренняя документальная работа, локальные нормативные акты, которые должны быть приняты на предприятии. Но это должна быть совместная работа разных служб предприятия, в первую очередь, системного администратора. Он должен обеспечивать безопасность, и внедрение в жизнь тех нормативных актов, которые приняты на предприятии. Только договорная работа не даст 100%-й гарантии, что никто ничего не украдет, или будет наказан. Все должно делаться в совокупности технических средств обеспечения безопасности, и локальных актов", — пояснил Борис Лев.

Ими могут и должны быть положения о коммерческой тайне, должностные инструкции работников, связанных или имеющих доступ к сведениям, составляющим коммерческую тайну предприятия. Также должен быть перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, порядок доступа к этим сведениям, порядок прекращения доступа сотрудника в случае увольнения. Причем, не только к сведениям, но и технического прекращения доступа к местам их хранения.

Казалось бы, это элементарный шаг: уволили сотрудника — сменили порядок доступа. Его либо никто не делает, либо делают редко. А это одна из обязательных систем, которая должна быть прописана в регламенте приема на работу и увольнения сотрудника. Это может быть элементарным основанием для привлечения к ответственности. Если этого не сделать, злоумышленнику часто бывает нечего предъявить официально.

"Осознание меры ответственности работником должно возникать в момент подписания документов у работодателя. В первую очередь, положения о коммерческой тайне, и перечня сведений ее составляющих. Судебная практика в этом направлении во многом делает еще первые шаги. К примеру, за рубежом иногда работнику запрещено в дальнейшем устраиваться на работу в компании схожего профиля. У нас подобные ограничения тоже возможны, но судом они могут быть расценены, как ограничение права на труд", — рассказал Борис Лев.

Юрист обратил внимание, что лучше предусмотреть неприятные ситуации во взаимоотношениях нанимателя и работника. Поскольку при приеме на работу человек обычно готов подписать любые документы. Тогда, как при увольнении, работник не всегда согласен подписать нужные бумаги.

Беседу с управляющим партнером адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борисом Львом слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
 
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О нюансах соблюдения правил внутренней безопасности на производстве, сохранении коммерческой и деловой внутренней информации, на радио Sputnik Беларусь рассказал...

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