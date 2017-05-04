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"Дисплей" представит на MILEX-2017 панельные ЭВМ на базе российского процессора "Эльбрус"

05.05.2017 09:20 — Разное | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" представит на MILEX-2017 панельные ЭВМ на базе российского процессора "Эльбрус". Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА. КБ "Дисплей" освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана 19 и 20 дюймов, предназначенных для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации, на базе микропроцессора "Эльбрус-2С+" производства ОАО НПЦ "Элвис" (Россия).Изделия могут применяться в системах автоматизированного управления и как самостоятельные устройства. По требованию заказчика предприятие из Витебска готово к изготовлению панельных ЭВМ на базе процессоров линейки "Эльбрус" и с другими диагоналями экрана."Эльбрус-2С+" - гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой "Эльбрус" на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Микропроцессор содержит 2 ядра архитектуры "Эльбрус" и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP), работает на тактовой частоте 500 МГц, декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" в настоящее время формирует портфель заказов на 2017-2018 годы.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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КБ "Дисплей" освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана 19 и 20 дюймов, предназначенных для обработки, хранения и отображения информации в жестких...

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