|
"Дисплей" представит на MILEX-2017 панельные ЭВМ на базе российского процессора "Эльбрус"
5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" представит на MILEX-2017 панельные ЭВМ на базе российского процессора "Эльбрус". Такая информация размещена на сайте Государственного военно-промышленного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА. КБ "Дисплей" освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана 19 и 20 дюймов, предназначенных для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации, на базе микропроцессора "Эльбрус-2С+" производства ОАО НПЦ "Элвис" (Россия).Изделия могут применяться в системах автоматизированного управления и как самостоятельные устройства. По требованию заказчика предприятие из Витебска готово к изготовлению панельных ЭВМ на базе процессоров линейки "Эльбрус" и с другими диагоналями экрана."Эльбрус-2С+" - гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой "Эльбрус" на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Микропроцессор содержит 2 ядра архитектуры "Эльбрус" и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP), работает на тактовой частоте 500 МГц, декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" в настоящее время формирует портфель заказов на 2017-2018 годы.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КБ "Дисплей" освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана 19 и 20 дюймов, предназначенных для обработки, хранения и отображения информации в жестких...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии