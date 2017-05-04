5, 6 и 7 мая пройдут игры шестого тура чемпионата страны по футболу. Сегодня в гости к «волкам» заедет брестское «Динамо», а «Городея» после победы над столичным «Динамо» в предыдущем туре попробует закрепить свой успех в Витебске.
Слегка поскучневшее первенство на этой неделе заиграло новыми красками. Вначале минское «Динамо» объявило о расставании с главным тренером Сергеем Боровским. Как оказалось, игроки и тренер потеряли нить доверия.
Коллектив возглавил тренер дубля Сергей Гуренко. Новый наставник хочет, «чтобы „Динамо“ воспряло и заиграло», а также он будет решать «проблемы психологического плана». 6 мая, в 18.00, можно сходить на «Трактор» и посмотреть, что поменяется в игре команды.
Затем тревожные вести пришли из стана «Нафтана». Команда может сняться с чемпионата. Начав первенство с пассивом в пять очков, клуб до сих пор не добыл ни одной победы, плюс ко всему перед игроками имеется задолженность по зарплате. Ситуация совсем печальная, но вроде бы появился свет в конце туннеля…
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