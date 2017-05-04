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Что покажет минское "Динамо" с новым тренером и покажет ли? Сегодня стартует 6-й тур ЧБ по футболу

05.05.2017 09:11 — Разное | Tut.by  
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5, 6 и 7 мая пройдут игры шестого тура чемпионата страны по футболу. Сегодня в гости к «волкам» заедет брестское «Динамо», а «Городея» после победы над столичным «Динамо» в предыдущем туре попробует закрепить свой успех в Витебске.


И снова май, и снова новый тренер у минского «Динамо». Встречайте — Сергей Гуренко! Фото: dinamo-minsk.by

Слегка поскучневшее первенство на этой неделе заиграло новыми красками. Вначале минское «Динамо» объявило о расставании с главным тренером Сергеем Боровским. Как оказалось, игроки и тренер потеряли нить доверия.

Коллектив возглавил тренер дубля Сергей Гуренко. Новый наставник хочет, «чтобы „Динамо“ воспряло и заиграло», а также он будет решать «проблемы психологического плана». 6 мая, в 18.00, можно сходить на «Трактор» и посмотреть, что поменяется в игре команды.

Затем тревожные вести пришли из стана «Нафтана». Команда может сняться с чемпионата. Начав первенство с пассивом в пять очков, клуб до сих пор не добыл ни одной победы, плюс ко всему перед игроками имеется задолженность по зарплате. Ситуация совсем печальная, но вроде бы появился свет в конце туннеля…

Игры 5 мая.

«Ислочь» — «Динамо-Брест»

«Витебск» — «Городея»

Игры 6 мая.

«Слуцк» — «Минск»

«Динамо-Минск» — «Гомель»

«Славия» — БАТЭ

Игры 7 мая.

«Крумкачы» — «Шахтер»

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ»

«Днепр» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 6 туром:

Команда М В Н П ЗГ ПГ О
БАТЭ 5 3 2 0 7 4 11
Днепр 5 3 1 1 10 4 10
ФК Слуцк 5 3 1 1 8 4 10
Шахтер 5 3 1 1 5 1 10
Динамо (Мн) 5 3 0 2 5 2 9
ФК Гомель 5 2 2 1 4 2 8
Торпедо-БелАЗ 5 2 2 1 5 6 8
Крумкачы 5 2 1 2 8 6 7
ФК Городея 5 2 1 2 4 3 7
Неман 5 2 1 2 4 6 7
Динамо (Бр) 5 1 3 1 7 8 6
ФК Минск 5 1 2 2 6 6 5
ФК Витебск 5 1 2 2 5 7 5
Славия 5 1 2 2 4 7 5
Нафтан 5 0 1 4 0 9 -4
ФК Ислочь 5 0 0 5 1 8 -7

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
Мурат Хотов «Днепр» 3
Александр Батищев «Крумкачы» 3
Максим Чиж «Динамо-Брест» 2
Виталий Родионов БАТЭ 2
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Слегка поскучневшее первенство на этой неделе заиграло новыми красками.

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