5, 6 и 7 мая пройдут игры шестого тура чемпионата страны по футболу . Сегодня в гости к «волкам» заедет брестское «Динамо», а «Городея» после победы над столичным «Динамо» в предыдущем туре попробует закрепить свой успех в Витебске.



И снова май, и снова новый тренер у минского «Динамо». Встречайте — Сергей Гуренко! Фото: dinamo-minsk.by

Слегка поскучневшее первенство на этой неделе заиграло новыми красками. Вначале минское «Динамо» объявило о расставании с главным тренером Сергеем Боровским . Как оказалось, игроки и тренер потеряли нить доверия.

Коллектив возглавил тренер дубля Сергей Гуренко. Новый наставник хочет , «чтобы „Динамо“ воспряло и заиграло», а также он будет решать «проблемы психологического плана». 6 мая, в 18.00, можно сходить на «Трактор» и посмотреть, что поменяется в игре команды.

Затем тревожные вести пришли из стана «Нафтана» . Команда может сняться с чемпионата. Начав первенство с пассивом в пять очков, клуб до сих пор не добыл ни одной победы, плюс ко всему перед игроками имеется задолженность по зарплате. Ситуация совсем печальная, но вроде бы появился свет в конце туннеля…

Игры 5 мая.

«Ислочь» — «Динамо-Брест»

«Витебск» — «Городея»

Игры 6 мая.

«Слуцк» — «Минск»

«Динамо-Минск» — «Гомель»

«Славия» — БАТЭ

Игры 7 мая.

«Крумкачы» — «Шахтер»

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ»

«Днепр» — «Неман»

Положение в чемпионате перед 6 туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4 Мурат Хотов «Днепр» 3 Александр Батищев «Крумкачы» 3 Максим Чиж «Динамо-Брест» 2 Виталий Родионов БАТЭ 2