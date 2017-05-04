ГАИ проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с квадрокоптером

МИНСК, 5 мая – Sputnik. Госавтоинспекция проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

По информации инспекции, рейдовые мероприятия начнутся в районе в 14:00.

"Новшеством будет то, что для достижения наибольшего результата будет использоваться квадракоптер", – сообщили в ГАИ.

Собеседники Sputnik уточнили, что при этом главными целями будет обеспечение безопасности дорожного движения, а также охрана общественного порядка и предотвращение совершения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, с применением новой техники сотрудники милиции будут раскрывать уже совершенные преступления.