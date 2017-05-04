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ГАИ проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с квадрокоптером

05.05.2017 09:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мая – Sputnik. Госавтоинспекция проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с использованием квадрокоптера, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ГАИ проведет 5 мая рейд по Гомельскому району с квадрокоптером
© Фото: ВКонтакте / ЧП Гомель | Гомельская область
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По информации инспекции, рейдовые мероприятия начнутся в районе в 14:00.

"Новшеством будет то, что для достижения наибольшего результата будет использоваться квадракоптер", – сообщили в ГАИ.

Собеседники Sputnik уточнили, что при этом главными целями будет обеспечение безопасности дорожного движения, а также охрана общественного порядка и предотвращение совершения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, с применением новой техники сотрудники милиции будут раскрывать уже совершенные преступления.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Данное техническое новшество будет применяться сотрудниками ГАИ на Гомельщине впервые.

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