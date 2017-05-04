В Беларуси и других странах ЕАЭС могут урезать нормы беспошлинного ввоза товаров

Нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами для личных целей на территорию Евразийского экономического союза хотят снизить до 500 евро и 25 килограммов. Соответствующее предложение содержится в проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии «О применении таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования». Если странам ЕАЭС удастся договориться о нормах беспошлинного ввоза товара, то обновленные лимиты будут действовать и в Беларуси.



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Евразийская экономическая комиссия предлагает за три раза снизить нормы беспошлинного ввоза товара, чтобы к 2021 году они составляли для физлиц 500 евро и 25 килограмм.

По предложению ЕЭК, с 1 января 2019 года лимиты должны быть урезаны до 1000 евро и 50 килограммов, с 1 января 2020 года — до 750 евро и 35 килограммов, а в 1 января 2021 года — до 500 евро и 25 килограммов. Эти ограничения предлагают ввести на товары, которые перемещаются на автомобилях, автобусах, по железной дороге или по морю. При пересечении границы авиатранспортом лимиты на товары остаются прежними — на сумму до 10 000 евро и весом не более 50 килограммов.

Сейчас в ЕАЭС беспошлинный ввоз товаров физическим лицом при пересечении наземным транспортом ограничен 1,5 тысячами евро и 50 килограммами. Напомним, с 14 апреля прошлого года в Беларуси ввели ограничения для тех, кто пересекает границу чаще одного раза в три месяца. В таком случае можно привезти беспошлинно из-за рубежа товар на сумму не более 300 евро или весом не более 20 килограммов. За превышение лимитов нужно заплатить ввозную таможенную пошлину с суммы превышения, таможенный сбор и налог на добавленную стоимость. Те, кто выезжает за границу не чаще одного раза в три месяца, могут провезти для личного пользования товар на сумму до 1500 евро и весом не более 50 килограммов.

Пока странам ЕАЭС не удалось договориться по нормам беспошлинного ввоза товара физлицами.

Урезать нормы до 500 евро и 25 килограммов в Евразийском экономическом союзе еще в прошлом году предложила Беларусь, сообщил ранее председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

— Беларуси удалось убедить наших партнеров по Таможенному союзу в необходимости поэтапного снижения общих норм до 500 евро и 25 кг, — сказал председатель ГТК. — Эти решения есть, они приняты межправсоветом. Председатель ГТК уточнил, что Беларусь, как и другие страны, имеет право администрировать и решать вопросы на уровне национального законодательства в рамках более жестких подходов.

Напомним, в Беларуси с 14 апреля прошлого года на национальном уровне урезали нормы беспошлинных лимитов на посылки из-за рубежа. Максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами (независимо от количества покупок). За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения. Для сравнения: россияне могут ежемесячно беспошлинно получать из-за границы посылки на сумму до 1000 евро.

Но Евразийская экономическая комиссия также предлагает снизить лимиты на международные почтовые отправления из-за рубежа на территорию ЕАЭС. Предлагается с 1 января 2019 года снизить нормы до 500 евро и 31 килограмма в течение календарного месяца в адрес одного физлица, с 1 января 2020 года — до 200 евро и 31 килограмма.

Сейчас как нормы беспошлинного ввоза товаров для физлиц, так и лимиты по международным посылкам устанавливались на наднациональном уровне. Со вступлением с 1 января 2018 года в силу Таможенного кодекса ЕАЭС устанавливать верхнюю планку лимитов будет ЕЭК. Но страны ЕАЭС смогут по-прежнему снижать ее на национальном уровне.