Застройщик уже получил все разрешительные документы, и на следующей неделе дольщики смогут наконец взять в руки техпаспорта от своих квартир. Шариков и торжественных речей никто не обещает: за время «узаконивания» устали все: и работники фирмы-застройщика, и дольщики.



Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

История 10 домов в пригороде Минска длилась два года . Дома были достроены год назад. Отдать людям ключи от квартир застройщик — ООО «Драйрона» — готов был в мае прошлого года. Но, когда все уже было готово к сдаче, госорганы объявили, что застройщик построил комплекс самовольно, без необходимых разрешительных документов. После долгих споров и совещаний, Миноблисполком решил дома сохранить, застройщика оштрафовать и заставить его построить шумозащитный экран, который отгородит новостройки от железной дороги. Этот экран стал последним рубежом, без которого власти отказывались принимать дома к сдаче.

Экран застройщик построил к концу марта, но Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии принимать его отказался . Аргумент был один: шум, который идет от железной дороги, превышает все существующие нормы. При этом будущие жильцы уверяли, что шум им мешать не будет и они готовы с ним смириться, лишь бы быстрее въехать в свои квартиры.

Но Центр эпидемиологии принять застройку, пока все нормы не будут соблюдены, наотрез отказался. Поэтому застройщик искал варианты решения проблемы: установить дополнительные окна в квартирах или снизить скорость поездов на этом участке. О последнем он просил Белорусскую железную дорогу, но там ответили, что это невозможно.

В итоге был принят вариант с заменой окон: «Драйора» установила в квартирах шумозащитные окна, в которых стекла толще, чем в обычных стеклопакетах. После их установки уровень шума в квартирах снизился до уровня, соответствующего нормативам.