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Десять "cамовольно" построенных многоквартирных домов в Ратомке официально сдали в эксплуатацию
Застройщик уже получил все разрешительные документы, и на следующей неделе дольщики смогут наконец взять в руки техпаспорта от своих квартир. Шариков и торжественных речей никто не обещает: за время «узаконивания» устали все: и работники фирмы-застройщика, и дольщики.
История 10 домов в пригороде Минска
Экран застройщик построил к концу марта, но Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии
Но Центр эпидемиологии принять застройку, пока все нормы не будут соблюдены, наотрез отказался. Поэтому застройщик искал варианты решения проблемы: установить дополнительные окна в квартирах или снизить скорость поездов на этом участке. О последнем он просил Белорусскую железную дорогу, но там ответили, что это невозможно.
В итоге был принят вариант с заменой окон: «Драйора» установила в квартирах шумозащитные окна, в которых стекла толще, чем в обычных стеклопакетах. После их установки уровень шума в квартирах снизился до уровня, соответствующего нормативам.
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Вопрос шума от железной дороги решили заменой окон в квартирах.
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