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Матюшевский: Оршанский район может стать примером перезапуска экономики для всей страны

05.05.2017 09:34 — Разное | Ежедневник  
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Матюшевский: Оршанский район может стать примером перезапуска экономики для всей страны

Об этом заявил первый заместитель премьер-министра во время рабочей поездки в Витебскую область.

«У нас есть хороший исторический шанс на примере Витебской области и конкретно Оршанского района внести предложения по перезапуску экономики и распространить затем этот опыт на всю республику, - сказал первый вице-премьер, передает пресс-служба Совета министров. - Наша с вами задача сейчас - сформировать повестку дня, четко сформулировать все общесистемные вопросы и предложения с аргументацией. Например, в части управления имуществом нужно предусмотреть иной порядок и предоставить право принимать решения собственнику либо предприятию. Потому республиканские предприятия лучше оперативно передать в коммунальную собственность - на местах лучше видно, чем из Минска. Не вижу здесь проблемы. И тогда запустим весь цикл обращения имущества».

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на встрече обратил внимание на такие вопросы, как повышающие коэффициенты налога на землю и недвижимость, которые обременяют предприятия, развитие Оршанского комбината хлебопродуктов, агросервисов, задолженность предприятий по энергозатратам, штрафные санкции, и то, что действие декрета №6 не распространяется на Оршу, только на другие малые населенные пункты (Барань, Болбасово). Руководитель облисполкома считает, что нужно делать упор на развитии производств, работающих на местном сырье, однако в сфере лесообработки для этого необходимо внести изменения в законодательство о выделении лесных угодий.

В свою очередь Василий Матюшевский отметил, что сейчас идет обсуждение параметров бюджета на 2018-2020 годы. «Включайтесь, это открытый процесс. Вносите свои предложения», - добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил первый заместитель премьер-министра во время рабочей поездки в Витебскую область.

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