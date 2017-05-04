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В Витебске начали производить ЭВМ на российских процессорах

05.05.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Витебское конструкторское бюро «Дисплей» на выставке военной техники MILEX-2017 в Минске представит панельные ЭВМ на базе российского процессора «Эльбрус». Об этом сообщает сайт Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.


ЭВМ на 19 дюймов. Фото: kbdisplay.by

КБ «Дисплей» освоило производство панельных ЭВМ с диагональю экрана в 19 и 20 дюймов. Они предназначены для обработки, хранения и отображения информации в жестких условиях эксплуатации и базируются на российских микропроцессорах «Эльбрус-2С+».

Сообщается, что аппараты могут использоваться в системах автоматизированного управления и как самостоятельные устройства. По требованию заказчика предприятие из Витебска также готово разработать ЭВМ с другими диагоналями экранов.


ЭВМ на 20 дюймов. Фото: kbdisplay.by

Микропроцессор «Эльбрус-2С+» — гетерогенный многоядерный процессор с архитектурой «Эльбрус» на основе архитектуры широкого командного слова (VLIW). Микропроцессор содержит 2 ядра архитектуры «Эльбрус» и 4 ядра цифровых сигнальных процессоров (DSP), работает на тактовой частоте 500 МГц, декодирует и отправляет на исполнение до 23 операций за такт.

Выставка MILEX-2017 пройдет в столице 20 — 22 мая 2017 года в «Минск-арене» и аэродромном комплексе аэропорта «Минск-1».

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Аппараты могут использоваться в системах автоматизированного управления и как самостоятельные устройства.

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