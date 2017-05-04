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Пьяный минчанин пытался продать чужую "Волгу"

05.05.2017 10:04 — Разное | БелТА  
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пьяный минчанин пытался продать чужую "Волгу", сообщила БЕЛТА официальный представитель Партизанского РУВД Минска Наталья Ганусевич.Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 32-летний минчанин, который пытался украсть необорудованную сигнализацией машину ГАЗ 310321, 2006 года выпуска. "Со слов очевидца, поздно вечером он возвращался домой и увидел, как во дворе дома по улице Запорожской неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытается завести припаркованную "Волгу". О чем незамедлительно сообщил в милицию. Прибывший наряд милиции увидел в автомобиле оголенные провода зажигания, с помощью которых мужчина пытался завести машину", - рассказала Наталья Ганусевич.Задержанный пояснил, что после распития спиртных напитков со своими знакомыми, он возвращался домой и увидел припаркованный во дворе автомобиль. Дернув за ручку, обнаружил, что машина не заперта. С помощью проводов зажигания попытался завести транспортное средство, но не получилось. Тогда мужчина позвонил своему знакомому и предложил за $50 купить "Волгу". Сотрудникам милиции задержанный пояснил, что не собирался угонять автомобиль, а хотел продать, так как ему нужны были деньги. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 205 (покушение на хищение) Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудниками отдела уголовного розыска Партизанского РУВД Минска задержан 32-летний минчанин, который пытался украсть необорудованную сигнализацией машину ГАЗ...

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